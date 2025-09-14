Muškarac je poginuo u Zagrebu jer se napio i pao sa terase visoke skoro tri metra. Sve se dogodilo tokom noći u zagrebačkoj Dubravi.
PIJANI MUŠKARAC POGINUO NA LICU MESTA! Napio se, pa pao sa terase visoke skoro tri metra! Tragedija u Zagrebu!
U noći između 12. i 13. septembra u zagrebačkoj Dubravi, u Višnjevačkoj ulici, dogodila se nesreća u kojoj je život izgubio 40-godišnjak.
Prema saopštenju Policijske uprave zagrebačke, muškarac je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića, a najverovatnije je u jednom trenutku pao s visine od oko 2,8 metara na betonsku podlogu dvorišta.
Na mestu događaja obavljen je uviđaj, a telo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će se utvrditi tačan uzrok smrti.
Policija nastavlja istraživanje okolnosti ove tragedije.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)
