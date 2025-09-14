Slušaj vest

U noći između 12. i 13. septembra u zagrebačkoj Dubravi, u Višnjevačkoj ulici, dogodila se nesreća u kojoj je život izgubio 40-godišnjak.

Prema saopštenju Policijske uprave zagrebačke, muškarac je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića, a najverovatnije je u jednom trenutku pao s visine od oko 2,8 metara na betonsku podlogu dvorišta.

Na mestu događaja obavljen je uviđaj, a telo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će se utvrditi tačan uzrok smrti.

Policija nastavlja istraživanje okolnosti ove tragedije.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

