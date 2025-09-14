Slušaj vest

Zanimljivo je to da je njegov sin godinama nakon toga nastavio da prima očevu penziju, piše Dalmatinski portal.

Do otkrića je došlo proverom lične karte preminulog, koja je odavno bila istekla. Sin se trenutno nalazi na lečenju u splitskoj bolnici, a policija mu čuva sobu do završetka hospitalizacije kako bi sproveli kriminalističko istraživanje.

Slučaj je još u fazi uviđaja, pa nema zvaničnih saopštenja ni potvrda za koja bi krivična dela sin mogao biti osumnjičen. Prevara Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje smatra se izvesnom, a moguće su i druge sumnje.

u oktobru 2012. šetač je pronašao nogu zapakovanu u plastičnu vrećicu, koju je izbacilo more, a osam dana kasnije i telo bez glave i nogu. Desetak dana posle, u lukobranu u lučici Zenta drugi prolaznik osetio je nesnosan smrad i otkrio golo telo bez glave i nogu koja je bila zabijena u rupu u lukobranu, sve skriveno kamenjem. Dan posle je u najlonskoj vrećici pronađena glava zamotana u novinski papir.

Foto: MUP Hrvatske printscreen

Policija je u danima nakon pronalaska tela objavljivala kako je reč o muškarcu visokom oko 170 centimetara, kratke kose, kojem je nedostajalo nekoliko zuba i koji je imao i zubne navlake. Kako bi pokušali da utvrde o kome je reč, objavili su i fotorobot.

Patolog je tada utvrdio da je noga bila u moru pet do šest dana te da nije medicinski amputirana. Na telu su pronašli i osam slomljenih rebara, zbog čega je u početku postojala sumnja na nasilnu smrt. Raskomadan je nakon smrti i to najverovatnije testerom ili sekirom. Delovi tela stavljeni su u plastične kese i bačeni u more, pisalo se tada.

DNK analiza pokazala je da je reč o slabo pokretnom muškarcu, starom između 70 i 80 godina, visokom oko 180 centimetara. Problem je nastao jer su mu jagodice bile toliko raspadnute da nisu mogli da uzmu otiske prstiju, a iako su uzeli DNK uzorak nisu imali s čime da ga uporede.

Policajci su tada kontaktirali sve institucije u Splitu i šire kako bi saznali o starijim slabo pokretnim osobama. Posumnjali su u pet muškaraca koji su mogli biti žrtve. Međutim, daljom istragom potvrdili su da su umrli prirodnom smrću i da su sahranjeni na grobljima.