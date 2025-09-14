TUČA U VOZU, HRVATICA (45) I NEMAC (43) U KLINČU: Udarali jedno drugo, on joj oštetio odeću! Nastao je HAOS!
U Nemačkojje u četvrtak, 11. septembra 2025. godine, oko 14:50 sati, u regionalnom vozu na relaciji Ludvigsburg - Lauda došlo je do fizičkog sukoba između jedne žene i jednog muškarca, saopštila je policija.
Prema dosadašnjim saznanjima, tokom vožnje došlo je najpre do verbalnog sukoba između 45-godišnje hrvatske državljanke i 43-godišnjeg muškarca nemačkog državljanstva, koji su putovali istim vozom.
U nastavku je navodno došlo do međusobnog fizičkog napada, pri čemu su obe osobe, prema trenutnim informacijama, udarale jedno drugo. Takođe se sumnja da je muškarac pritom oštetio odeću žene.
Posle dolaska voza na stanicu Lauda, hrvatska državljanka napustila je voz i o događaju obavestila nemačku policiju. Njoj poznati muškarac nastavio je putovanje u smeru Vircburga.
Protiv oboje osumnjičenih Savezna policijska stanica Štutgart trenutno sprovodi istragu zbog sumnje na krivično delo nanošenja telesnih povreda.
(Kurir.rs/Fenix-magazin)