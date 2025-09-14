Slušaj vest

Incident se dogodio krajem maja ove godine na plaži Kolovare, u neposrednoj blizini jednog kafića. Okrivljeni, koji je bio u društvu dvojice prijatelja i vidno pod dejstvom alkohola (1,05 promila), prišao je devojčici, razgovarao s njom na engleskom jeziku i postavljao joj neprimerena pitanja.

U jednom trenutku uhvatio ju je za ruku i insistirao da mu dozvoli da je poljubi i zagrli. Nakon što ga je odbila, nastavio je da traži njen broj telefona i profile na društvenim mrežama. Prestravljena devojčica uspela je da se otrgne i potraži pomoć.

Na sudu je devojčica detaljno opisala šta se dogodilo, naglasivši da su ona i njena drugarica odmah pokušale da izbegnu razgovor sa grupom muškaraca, nakon čega je ona ostala sama izložena napadnom ponašanju okrivljenog.

Sudija za maloletnike Davor Dubravica odbacio je odbranu optuženog, koji je tvrdio da se radilo o "nesporazumu" i da je devojčicu smatrao odraslom. U presudi je navedeno kako je "očigledno da dete od 12 godina izgleda kao dete, što svaka odrasla osoba mora da prepozna". Sud je zaključio da je njegovo ponašanje imalo jasnu polnu konotaciju i predstavljalo ozbiljno narušavanje granica prema maloletnoj osobi.

Zanimljivo je da indijski zakon (POCSO – Zakon o zaštiti dece od seksualnih delikata, 2012) postavlja vrlo stroge kriterijume zaštite maloletnika: svaki seksualni odnos ili radnja sa osobom mlađom od 18 godina tretira se kao zlostavljanje i strogo se kažnjava. Samo tokom 2020. godine u Indiji je zabeleženo više od 28 hiljada slučajeva kršenja, uključujući i veliki broj žrtava mlađih od 12 godina.