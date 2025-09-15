Slušaj vest

Incident se dogodio oko 19.10 sati, a policiji je prijavljen dan kasnije, u nedelju, 14. septembra, saopštila je zagrebačka policija.

Prema navodima iz prijave, nepoznati počinitelj je na ulici fizički napao maloletnika te mu otuđio novac.

Napadnuti mladić zadobio je lakše telesne povrede, a lekarska pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Materijalna šteta procenjena je na svega nekoliko evra.

Policija intenzivno traga za počiniteljem, a kriminalističko istraživanje je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Kurir.rs/Index

