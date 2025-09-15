U centru Zagreba, u Gajevoj ulici, u subotu uveče dogodilo se razbojništvo nad maloletnom osobom.
Hrvatska
NASRNUO NA MALOLETNIKA U CENTRU ZAGREBA I POVREDIO GA! Nepoznati počinilac napao mladića i oteo mu nekoliko evra
Incident se dogodio oko 19.10 sati, a policiji je prijavljen dan kasnije, u nedelju, 14. septembra, saopštila je zagrebačka policija.
Prema navodima iz prijave, nepoznati počinitelj je na ulici fizički napao maloletnika te mu otuđio novac.
Napadnuti mladić zadobio je lakše telesne povrede, a lekarska pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Materijalna šteta procenjena je na svega nekoliko evra.
Policija intenzivno traga za počiniteljem, a kriminalističko istraživanje je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
