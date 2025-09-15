Slušaj vest

Kako je za Dnevnik.hr potvrdila portparolka Međunarodnog aerodroma Zagreb Lidija Čapković Martinek, posada je zatražila prinudno sletanje nakon što je u kabini primećen dim.

- U skladu sa propisanim procedurama, aktivirana je lokalna procedura prinudnog sletanja. Avion je bezbedno prizemljen i nije bilo opasnosti po putnike, posadu ili infrastrukturu - naglasila je Čaković Martinek.

Prema dostupnim informacijama, nakon prijave dima u kabini, posada je odmah pokrenula bezbednosne procedure, a avion je sleteo na pistu zagrebačkog aerodroma bez posledica.

Kurir.rs/Jutarnji list

