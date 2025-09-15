Slušaj vest

U mestu Buk, nedaleko od Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji, nešto posle 15 sati izbio je požar u proizvodnim halama preduzeća Vindor, potvrdila je policija.

- Potvrđena je dojava o požaru u proizvodnim halama preduzeća Vindor u mestu Buk. Gašenje je u toku, a sledi dalje kriminalističko istraživanje - saopštila je policija.

Brojni vatrogasci su na terenu i rade na lokalizaciji požara. Prema izveštajima sa lica mesta, šteta je velika.

Na mesto požara su odmah stigle gradonačelnica Pleternice Marija Šarić i župan Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Ona je istakla da veruje u znanje i sposobnost vatrogasaca, kao i da se vatra neće proširiti na okolne objekte i porodične kuće.

Reč je o firmi koja se bavi proizvodnjom stolarije- ulaznih vrata, prozora i kliznih vrata i prozora i dobro je poznata u tom delu Slavonije.

Fotografije požara možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr/Pozega.eu/Preneo: V.M.)

Ne propustiteHrvatskaTUČA U VOZU, HRVATICA (45) I NEMAC (43) U KLINČU: Udarali jedno drugo, on joj oštetio odeću! Nastao je HAOS!
profimedia0590355400-nemacka-policija.jpg
HrvatskaGLAVA MU BILA ZAMOTANA U NOVINE A NOGA U NAJLON KESU: 13 godina kasnije rešena misterija raskomadanog tela u Splitu, najgore od svega jeste mogući motiv FOTO
shutterstock_2056552664.jpg
HrvatskaPIJANI MUŠKARAC POGINUO NA LICU MESTA! Napio se, pa pao sa terase visoke skoro tri metra! Tragedija u Zagrebu!
profimedia-0461903233.jpg
HrvatskaDRŽAVLJANIN SRBIJE (23) IZAZVAO NESREĆU U HRVATSKOJ! Pod dejstvom alkohola i droge udario biciklistkinju (73) pa pobegao!
profimedia-0461903233.jpg