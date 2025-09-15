GORI FABRIKA STOLARIJE U SLAVONIJI: "Šteta je ogromna" (FOTO)
U mestu Buk, nedaleko od Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji, nešto posle 15 sati izbio je požar u proizvodnim halama preduzeća Vindor, potvrdila je policija.
- Potvrđena je dojava o požaru u proizvodnim halama preduzeća Vindor u mestu Buk. Gašenje je u toku, a sledi dalje kriminalističko istraživanje - saopštila je policija.
Brojni vatrogasci su na terenu i rade na lokalizaciji požara. Prema izveštajima sa lica mesta, šteta je velika.
Na mesto požara su odmah stigle gradonačelnica Pleternice Marija Šarić i župan Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Ona je istakla da veruje u znanje i sposobnost vatrogasaca, kao i da se vatra neće proširiti na okolne objekte i porodične kuće.
Reč je o firmi koja se bavi proizvodnjom stolarije- ulaznih vrata, prozora i kliznih vrata i prozora i dobro je poznata u tom delu Slavonije.