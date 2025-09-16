Slušaj vest

Nevremesa severa stiže u Hrvatsku, na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme, za područja Karlovca, Gorske Hrvatske, Rijeke i Kvarnera kao i zapadne obale Istre.

Tokom dana očekuje se postupno naoblačenje sa severa, a u unutrašnjosti i na severnom Jadranumestimično će padati kiša, uz mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, prognozira Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske.

U Dalmacijiće u utorak prevladavati sunčanije i stabilnije vreme, a većina predela ostaće suva.

Prema stranici Rain Alarm, koja upozorenja za kišu temelji na gotovo stvarnim podacima i predstavljaju pouzdanu kratkoročnu prognozu, vidljivo je da sa severa stižu kišni oblaci. Područja iznad kojih su oblaci označeni crvenom i tamnijim bojama očekuju više kiše.

Na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme, za područja Karlovca, Gorske Hrvatske, Rijeke i Kvarnera kao i zapadne obale Istre. Na tim područjima očekuje se grmljavinsko nevreme, kao i jaki udari bure.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozoravaju iz DHMZ-a.

Vetar će u unutrašnjosti povremeno biti umeren do jak, severni i severoistočni. Na Jadranu će duvati slab do umeren jugozapadni i jugoistočni vetar, dok će prema kraju dana na severnom delu duvati sve jača bura.

Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 21 i 26 °C, dok će na području Dalmacije dosezati i do 29 °C, prenose 24sata.hr.

