VELIKO NEVREME SA SEVERA STIŽE U HRVATSKU: Očekuju se grmljavine, pljuskovi, a duvaće i snažni vetrovi! Ovi delovi zemlje biće na UDARU!
Nevremesa severa stiže u Hrvatsku, na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme, za područja Karlovca, Gorske Hrvatske, Rijeke i Kvarnera kao i zapadne obale Istre.
Tokom dana očekuje se postupno naoblačenje sa severa, a u unutrašnjosti i na severnom Jadranumestimično će padati kiša, uz mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, prognozira Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske.
U Dalmacijiće u utorak prevladavati sunčanije i stabilnije vreme, a većina predela ostaće suva.
Prema stranici Rain Alarm, koja upozorenja za kišu temelji na gotovo stvarnim podacima i predstavljaju pouzdanu kratkoročnu prognozu, vidljivo je da sa severa stižu kišni oblaci. Područja iznad kojih su oblaci označeni crvenom i tamnijim bojama očekuju više kiše.
Na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme, za područja Karlovca, Gorske Hrvatske, Rijeke i Kvarnera kao i zapadne obale Istre. Na tim područjima očekuje se grmljavinsko nevreme, kao i jaki udari bure.
- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozoravaju iz DHMZ-a.
Vetar će u unutrašnjosti povremeno biti umeren do jak, severni i severoistočni. Na Jadranu će duvati slab do umeren jugozapadni i jugoistočni vetar, dok će prema kraju dana na severnom delu duvati sve jača bura.
Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 21 i 26 °C, dok će na području Dalmacije dosezati i do 29 °C, prenose 24sata.hr.
(Kurir.rs/24.sata.hr/Preneo: V.M.)
