Predsednik gradskog kotara Mejaši i gradski odbornik HDZ-a Toni Piplica uputio je upozorenje svojim sugrađanima.

- Poštovane komšinice i komšije, pre nešto manje od sat vremena viđena je muška osoba kako šeta sa kalašnjikovim po Smokoviku. Sirene su se oglasile pre pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još uvek traži.

Pozivam vas sve da ostanete u svojim domovima i da se sklonite sa ulice. Ako je krenuo južno, ide prema ulicama Magistrala Solin, svetog Spasa, svetog Liberana, 141. brigade hrvatske vojske i centru Mejaša. Ako je krenuo severno, ide prema Mostinama i Neslanovcu. Molim vas delite dalje - poručio je Piplica.

Kako je već ranije objavljeno, splitska policija je nešto pre podne dobila dojavu da je na Smokoviku viđen muškarac koji šeta sa kalašnjikovim. Odmah po prijavi izašli su na teren.