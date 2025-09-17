Slušaj vest

Godinu i po istražitelji su tajno prisluškivali preduzetnika Marija J. koji je podmićivao ljude u Hrvatskim šumama nabavljao kvalitetno drvo mimo pravila.

Bio mu je ozvučen i automobil u kojem je, navodno, predavao novac korumpiranim radnicima kako bi mogao da bira drvo za svoje kupce. Jedan od šefova iz Hrvatskih šuma već je sve i priznao. Svi ostali negirali su krivicu.

U maju ove godine, Janković je snimljen u veoma eksplicitnom razgovoru sa zaposlenim u šumarstvu koji ga je pitao: „Čekaj, ti ćeš da biraš šta ti odgovara i šta si već izabrao? I tek onda ide na licitaciju?“ Janković odgovara: „Da, da, to radim stalno... ti bereš samo kajmak, imam takav dogovor sa svim šumarskim odeljenjima, ne samo sa Šumarskom upravom Vrbovec, svuda gde mogu“. Sagovornik zaključuje: „I po načinu na koji pričaš možeš da vidiš da si glavni“.

USKOK takođe smatra da je Janković bio glavni organizator, odnosno da je preko njega vršena nezakonita preprodaja trupaca.

Janković je takođe snimljen kako organizuje izbor trupaca za svoje kupce u Šumariji Garešnica. Sa svojim suosumnjičenim Mladenom G. otišao je na užinu. „Evo ti još 100 evra za užinu, biće dovoljno, je l' tako?“ Mladen G. mu je rekao da je to „knap“.

Početkom februara ove godine snimljen je razgovor između Marija J. i saosumnjičenog Denisa J., od koga je, prema rečima istražitelja, tražio da „ostavi po strani kvalitetne trupce“.

„Napišite da imaju neke greške i da su skraćene da bi bile jeftinije“, kaže Mario, a Denis, kako se vidi iz tajnih snimaka, slaže se.