MUŠKARAC 'SPREMAN ZA RAT' ŠETAO PRESTONICOM: Bombe, zolje, puške! Pucao ljudima na stanove i kuće dok su bili unutra! (FOTO)
Zagrebačka policija sprovela je krivičnu istragu nad dvadesetpetogodišnjim muškarcem osumnjičenim za niz teških krivičnih dela, uključujući pucnjavu na stambene zgrade, pretnje policajcima, nedozvoljeno posedovanje oružja i eksplozivnih materija i posedovanje droge.
Prema policijskom saopštenju, 24. avgusta 2025. godine, oko 23:15 časova, 25-godišnjak je došao na područje Dubrave, gde je ispalio tri hica iz vatrenog oružja u pravcu prozora stana koji se nalazi na prvom spratu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba.
Stan je bio prazan u vreme pucnjave, ali su prozori bili razbijeni. Nakon pucnjave, osumnjičeni je pokupio čaure i pobegao sa mesta događaja. Srećom, u ovom incidentu niko nije povređen.
Nekoliko nedelja kasnije, 10. septembra 2025. godine, oko 2 sata ujutru, osumnjičeni je prišao kući u vlasništvu 60-godišnjeg muškarca u oblasti Novog Zagreba i ispalio devet hitaca iz vatrenog oružja u pravcu prednjeg dela kuće.
Meci su probili ulazna vrata i dva prozora na spratu, dok su se vlasnik i njegova porodica u tom trenutku nalazili u kući. Uprkos ozbiljnoj opasnosti, niko nije povređen. Počinilac je ponovo pobegao sa mesta događaja.
Situacija je dodatno eskalirala 15. septembra u oblasti Medveščak, kada su policajci pokušali da pritvore osumnjičenog na osnovu prethodnog saznanja o njegovim radnjama.
Kada su mu prišli i naredili mu da stane i legne na zemlju, muškarac je pobegao. Tokom potere, iz tašne je izvadio pištolj marke Valter, koji je bio napunjen i spreman za upotrebu, i okrenuo se ka trojici policajaca sa oružjem u ruci.
U jednom trenutku, spustio je pištolj na zemlju, a zatim ga bacio. Policajci su ga potom savladali upotrebom fizičke sile i vezivanja. Tokom hapšenja, osumnjičeni je pretio policajcima smrću.
Tokom istrage, kod osumnjičenog je pronađen veći broj sumnjivih predmeta i zabranjenih supstanci. U njegovoj tašni i rancu, policija je pronašla ručnu bombu, dva paketića praškaste materije koja podseća na kokain (ukupne težine 1,30 grama), crnu takozvanu „fantomku“ kapu, par rukavica i duksericu sa kapuljačom, nekoliko mobilnih telefona, kreditnih kartica i određenu količinu novca.
Sledećeg dana, 16. septembra, policija je, na osnovu naloga Županijskog suda u Zagrebu, pretresla kuću u naselju Medveščak u kojoj je osumnjičeni boravio bez registracije. Pronašli su jedan pištolj marke Crvena zastava, jedan pištolj marke Češka zbrojovka, jedan revolver marke Smit Veson, jednu automatsku pušku i jednu poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva bacača ručnih granata, nekoliko okvira, veću količinu razne municije i tri pancira.
Dvadesetpetogodišnjak je pod istragom zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, među kojima su oštećenje tuđe imovine, ugrožavanje života i imovine opšteopasnim sredstvom, pretnja, prinuda službenog lica, nedozvoljeno posedovanje oružja i eksplozivnih materija i nedozvoljeno posedovanje droga.
Protiv njega je podneta krivična prijava, a dalje mere će preduzeti nadležni pravosudni organi. Istraga je još uvek u toku.
(Kurir.rs)