Zagrebačka policija sprovela je krivičnu istragu nad dvadesetpetogodišnjim muškarcem osumnjičenim za niz teških krivičnih dela, uključujući pucnjavu na stambene zgrade, pretnje policajcima, nedozvoljeno posedovanje oružja i eksplozivnih materija i posedovanje droge.

Prema policijskom saopštenju, 24. avgusta 2025. godine, oko 23:15 časova, 25-godišnjak je došao na područje Dubrave, gde je ispalio tri hica iz vatrenog oružja u pravcu prozora stana koji se nalazi na prvom spratu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba.

Stan je bio prazan u vreme pucnjave, ali su prozori bili razbijeni. Nakon pucnjave, osumnjičeni je pokupio čaure i pobegao sa mesta događaja. Srećom, u ovom incidentu niko nije povređen.

Nekoliko nedelja kasnije, 10. septembra 2025. godine, oko 2 sata ujutru, osumnjičeni je prišao kući u vlasništvu 60-godišnjeg muškarca u oblasti Novog Zagreba i ispalio devet hitaca iz vatrenog oružja u pravcu prednjeg dela kuće.

Meci su probili ulazna vrata i dva prozora na spratu, dok su se vlasnik i njegova porodica u tom trenutku nalazili u kući. Uprkos ozbiljnoj opasnosti, niko nije povređen. Počinilac je ponovo pobegao sa mesta događaja.

Situacija je dodatno eskalirala 15. septembra u oblasti Medveščak, kada su policajci pokušali da pritvore osumnjičenog na osnovu prethodnog saznanja o njegovim radnjama.

Kada su mu prišli i naredili mu da stane i legne na zemlju, muškarac je pobegao. Tokom potere, iz tašne je izvadio pištolj marke Valter, koji je bio napunjen i spreman za upotrebu, i okrenuo se ka trojici policajaca sa oružjem u ruci.

U jednom trenutku, spustio je pištolj na zemlju, a zatim ga bacio. Policajci su ga potom savladali upotrebom fizičke sile i vezivanja. Tokom hapšenja, osumnjičeni je pretio policajcima smrću.

Tokom istrage, kod osumnjičenog je pronađen veći broj sumnjivih predmeta i zabranjenih supstanci. U njegovoj tašni i rancu, policija je pronašla ručnu bombu, dva paketića praškaste materije koja podseća na kokain (ukupne težine 1,30 grama), crnu takozvanu „fantomku“ kapu, par rukavica i duksericu sa kapuljačom, nekoliko mobilnih telefona, kreditnih kartica i određenu količinu novca.

Sledećeg dana, 16. septembra, policija je, na osnovu naloga Županijskog suda u Zagrebu, pretresla kuću u naselju Medveščak u kojoj je osumnjičeni boravio bez registracije. Pronašli su jedan pištolj marke Crvena zastava, jedan pištolj marke Češka zbrojovka, jedan revolver marke Smit Veson, jednu automatsku pušku i jednu poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva bacača ručnih granata, nekoliko okvira, veću količinu razne municije i tri pancira.

Dvadesetpetogodišnjak je pod istragom zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, među kojima su oštećenje tuđe imovine, ugrožavanje života i imovine opšteopasnim sredstvom, pretnja, prinuda službenog lica, nedozvoljeno posedovanje oružja i eksplozivnih materija i nedozvoljeno posedovanje droga.

Protiv njega je podneta krivična prijava, a dalje mere će preduzeti nadležni pravosudni organi. Istraga je još uvek u toku.