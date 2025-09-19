Slušaj vest

Borna Tudor (57) osumnjičen je za teško ubistvo svog oca Uroša Tičinovića (90) i prevaru, zbog čega je Policijska uprava Splita pokrenula istragu protiv njega.

Tičinović je nestao, tačnije umro, 2012. godine, a da niko nije primetio. Penzija mu je stizala, sin ju je trošio, a pitanje je da li bi Tičinovićeva sudbina bila rešena da vlasnica stana nije zatražila od policije da proveri šta se dešava sa njenim stanarom, koji bi, da je živ, imao 103 godine.

U suštini, kada je policija stigla u stan, pronašli su Tudora, koji se potom razboleo, i završio je prvo u bolnici, zatim u tužilaštvu, a sada u zatvoru. Telo njegovog oca je raskomadano i razbacano po splitskim gradskim plažama, i 13 godina niko nije mogao da ga identifikuje. Međutim, nakon Tudorovog hapšenja, DNK analizom je utvrđeno da su to ostaci njegovog oca.

Tudor se branio istražiteljima da nije ubio oca, ali je rekao da je paničio nakon očeve smrti. Zato je odvukao očevo telo do kade, gde ga je izrezao, a zatim delove tela stavio u crne kese i razbacao ih po splitskim plažama.

Uprkos njegovoj odbrani, tužilaštvo mu očigledno ne veruje i sumnjiči ga za teško ubistvo, verujući da je Tudor ubio njegovog nepokretnog i teško bolesnog oca kako bi dobio penziju.

Sumnja se da ga je više puta udarao po telu i glavi. Tičinović je povređen opasno po život, a tužilaštvo tvrdi da je pre smrti patio. Tudor se sumnja da je potom raskomadao telo i bacio ga. Štaviše, sumnja se da je naknadno, znajući da mu je otac mrtav od septembra 2012. do septembra 2025. godine, prikrio njegovu smrt od nadležnih organa i neosnovano preuzeo iznose očeve penzije koje je ovaj zadržao. Šteta Hrvatskom zavodu za penziono osiguranje procenjena je na 78.767 evra.