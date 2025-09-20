Hrvatska
MLADIĆ (22) UBIO OČUHA BAGEROM: Iza svega stoji pretužna priča
Državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu za teško ubistvo protiv dvadesetdvogodišnjeg muškarca, tereteći ga da je usled psihičke bolesti bagerom kod Omiša napao svog očuha (56) i ubio ga.
Optužnica tereti dvadesetdvogodišnjaka da je 28. juna ove godine popodne, na širem području Omiša, tačnije u mestu Seoce, bagerom napao i ubio svog pedesetšestogodišnjeg očuha, u stanju u kojem, zbog duševne bolesti, nije mogao da shvati značenje svojih postupaka niti da kontroliše svoje postupke.
Nakon ubistva, dvadesetdvogodišnjak je bagerom zakopao telo svog očuha i pobegao, ali ga je policija pronašla i uhapsila.
Tužilaštvo traži da se optuženom produži pritvor u skladu sa Zakonom o mentalno obolelima.
