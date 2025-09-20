Slušaj vest

Državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu za teško ubistvo protiv dvadesetdvogodišnjeg muškarca, tereteći ga da je usled psihičke bolesti bagerom kod Omiša napao svog očuha (56) i ubio ga.

Optužnica tereti dvadesetdvogodišnjaka da je 28. juna ove godine popodne, na širem području Omiša, tačnije u mestu Seoce, bagerom napao i ubio svog pedesetšestogodišnjeg očuha, u stanju u kojem, zbog duševne bolesti, nije mogao da shvati značenje svojih postupaka niti da kontroliše svoje postupke.

Nakon ubistva, dvadesetdvogodišnjak je bagerom zakopao telo svog očuha i pobegao, ali ga je policija pronašla i uhapsila.

Tužilaštvo traži da se optuženom produži pritvor u skladu sa Zakonom o mentalno obolelima.

(Kurir.rs/Jutarnji list)

Ne propustiteHrvatskaUROŠEVO TELO SIN IZREZAO I RAZBACAO PO GRADU! Za 13 godina mu je to donelo skoro 80.000 evra, zločin otkriven na bizaran način!
profimedia-0461903233.jpg
HrvatskaUZBUNA U SPLITU! Naoružani muškarac šeta ulicama s kalašnjikovom u rukama! "Ostanite u kućama!"
profimedia-0461903233.jpg
HrvatskaGLAVA MU BILA ZAMOTANA U NOVINE A NOGA U NAJLON KESU: 13 godina kasnije rešena misterija raskomadanog tela u Splitu, najgore od svega jeste mogući motiv FOTO
shutterstock_2056552664.jpg
HrvatskaPRONAĐENO TELO BEZ GLAVE I NOGU, SLUČAJ JE KONAČNO REŠEN? Misterija koja je pre 13 godina ZAPREPASTILA SVE, ovo je fotorobot ISKASAPLJENOG muškarca (FOTO)
fotorobot split hrvatska.JPG