U Hrvatskoj je juče teže povređen 73-godišnji paraglajder koji je pri sletanju udario o teretno vozilo ma području Obreža Kalničkog.

Indeks prenosi da su to danas saopštili iz Koprivničko-križevačke županije.

Prema policijskom izveštaju, muškarac je iznad Obreža Kalničkog upravljao paraglajderom i prilikom sletanja na livadu udario sedalnim delom letelice u točak teretnog vozila zagrebačkih registarskih tablica.

Kamionom je u tom trenutku upravljao 55-godišnji vozač, a sve se desilo oko 18 sati.

profimedia0159782628.jpg
Foto: Profimedia

Od siline udarca paraglajdista je teže povređen i pružena mu je pomoć.

Policija je najavila da će o događaju dostaviti izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu i Agenciji za istraživanje nesreća u vazdušnom saobraćaju Hrvatske.

profimedia0013507843.jpg
Foto: blickwinkel / Alamy / Alamy / Profimedia

Nesreća je izazvala pažnju meštana zbog neuobičajenih okolnosti pod kojima je letelica u interakciji sa kopnenim saobraćajem izazvala nesrećni ishod.

Obronci Kalnika u Koprivničko-križevačkoj županiji poznati su po tome da zbog pogodnosti terena privlače ljubitelje paraglajdinga.

(Kurir.rs/Index/Foto: Ilustracija)

