DEDA PARAGLAJDER SE ZABIO U KAMION! Teško povređen 73-godišnjak, meštani ne mogu da veruju šta se desilo kod Obreža Kalničkog
U Hrvatskoj je juče teže povređen 73-godišnji paraglajder koji je pri sletanju udario o teretno vozilo ma području Obreža Kalničkog.
Indeks prenosi da su to danas saopštili iz Koprivničko-križevačke županije.
Prema policijskom izveštaju, muškarac je iznad Obreža Kalničkog upravljao paraglajderom i prilikom sletanja na livadu udario sedalnim delom letelice u točak teretnog vozila zagrebačkih registarskih tablica.
Kamionom je u tom trenutku upravljao 55-godišnji vozač, a sve se desilo oko 18 sati.
Od siline udarca paraglajdista je teže povređen i pružena mu je pomoć.
Policija je najavila da će o događaju dostaviti izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu i Agenciji za istraživanje nesreća u vazdušnom saobraćaju Hrvatske.
Nesreća je izazvala pažnju meštana zbog neuobičajenih okolnosti pod kojima je letelica u interakciji sa kopnenim saobraćajem izazvala nesrećni ishod.
Obronci Kalnika u Koprivničko-križevačkoj županiji poznati su po tome da zbog pogodnosti terena privlače ljubitelje paraglajdinga.
(Kurir.rs/Index/Foto: Ilustracija)