Slušaj vest

Zagrebačka policija potvrdila je da je uhapšen radnik obezbeđenja osumnjičen za silovanje tražioca azila u zagrebačkom prihvatnom centru Porin.

RTL navodi da su dobili prijavu da je žena iz Kirgistana silovana u zagrebačkom prihvatilištu za azilante Porin, i da se navodno radilo o obezbeđenju, kao i da ovo nije prvi slučaj silovanja u ovom centru. O svemu su pitali policiju, od koje su potvrdili da se vodi krivična istraga protiv 62-godišnjeg hrvatskog državljanina.

„U vezi sa vašim upitom, obaveštavamo vas da su policijski službenici Policijske uprave Zagreba sproveli krivičnu istragu nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio krivično delo protiv polne slobode (silovanje) na štetu državljanina treće zemlje sa statusom tražioca međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj.“

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali nadzorniku pritvora i podneli poseban izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu. Ne možemo dati dalje detalje isključivo radi zaštite dostojanstva žrtve i sekundarne viktimizacije.

„Policija ne obaveštava javnost o krivičnim delima iz oblasti seksualnih prestupa samoinicijativno, isključivo iz razloga zaštite dostojanstva žrtve i zaštite od sekundarne viktimizacije i stigmatizacije od strane okoline“, navodi se u saopštenju Policijske uprave Zagreba.