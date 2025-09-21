AFRIČKA SVINJSKA KUGA SE POJAVILA KOD FARME S 10.000 SVINJA Oglasilo se hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede: "U zoni zaštite smo..."
Novi slučaj afričke kuge svinja (ASK) potvrđen je u petak na farmi u selu Sveti Đurađ, opština Donji Miholjac, u Osječko-baranjskoj županiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i izvestilo da je zbog sumnje na prisustvo ASK blokiran i objekat sa više od 9.000 svinja.
U objektu gde je potvrđena ASK nalazile su se 34 svinje, a naselje se već nalazi u zaštitnoj zoni sa prethodno propisanim strožim merama kontrole kretanja živih svinja i proizvoda dobijenih od svinja sa tog područja.
- Takođe, u četvrtak je potvrđen slučaj afričke kuge svinja u objektu sa više od 1.660 svinja, a veterinarska inspekcija Državnog inspektorata blokirala je drugi objekat sa više od 9.000 svinja zbog sumnje na prisustvo virusa afričke kuge svinja. Utvrđivanje trenutnog stanja objekta je u toku, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o nalazima Državnog inspektorata - navodi se u saopštenju Ministarstva.
Ministarstvo ne precizira o kom objektu je reč, ali je kompanija Belje plus u petak potvrdila da se njena svinjogojska farma u Sokolovcu u Osječko-baranjskoj županiji nalazi u zaštitnoj zoni od afričke svinjske kuge.
- U ovom trenutku mogu reći da se na osnovu odluke o određivanju zaštitne zone i zone praćenja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, od 18. septembra 2025. godine, svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zaštitnoj zoni - saopštila je kompanija i dodala:
- Kao i do sada, sve naše akcije biće u skladu sa propisima i merama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i drugih nadležnih organa.
Zaštitne zone i zone praćenja
Ministarstvo je takođe proglasilo zaštitne i zone nadzora. "
- Posebno apelujemo na saradnju sa veterinarima i pridržavanje mera biološke bezbednosti - saopštilo je ministarstvo.
ZONA ZAŠTITE
u Osječko-baranjskoj županiji:
- Naselja Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka
- naselja Bijelo Brdo i Dalj u opštini Erdut
- naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na teritoriji opštine Bilje
- naselje Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području opštine Donji Miholjac
- naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području opštine Kneževi Vinogradi
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na teritoriji opštine Stari Jankovci
- Naselje Vera u opštini Trpinja
NADZORNA ZONA
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na teritoriji opštine Kneževi Vinogradi
- naselja Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica u ataru grada Donjeg Miholjca
- naselja Čeminac, Mitrovac i Grabovac na teritoriji opštine Čeminac
- Opština Darda
- naselja Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka
- Naselja Aljmaš i Erdut u opštini Erdut
- Naselja Antunovac i Ivanovac u opštini Antunovac
- naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na teritoriji opštine Bilje
- naselje Livana na teritoriji opštine Čepin
- naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području opštine Ernestinovo
- Naselja Silaš i Palača u opštini Šodolovci
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Čelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području opštine Trpinja
- Naselje Lipovača na području grada Vukovara
- Naselje Borovo na području opštine Borovo
- Naselje Korog u opštini Tordinci
- Naselja Slakovci i Orolik na području opštine Stari Jankovci
- Naselja Petrovci i Svinjarevci na području opštine Bogdanovci
- Naselje Berak na području opštine Tompojevci
- Naselje Negoslavci na području opštine Negoslavci
- Naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka
- Naselje Privlaka u opštini Privlaka
- Naselje Mirkovci na području grada Vinkovaca
- Naselje Cerić u opštini Nuštar.
