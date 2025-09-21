Slušaj vest

Novi slučaj afričke kuge svinja (ASK) potvrđen je u petak na farmi u selu Sveti Đurađ, opština Donji Miholjac, u Osječko-baranjskoj županiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i izvestilo da je zbog sumnje na prisustvo ASK blokiran i objekat sa više od 9.000 svinja.

U objektu gde je potvrđena ASK nalazile su se 34 svinje, a naselje se već nalazi u zaštitnoj zoni sa prethodno propisanim strožim merama kontrole kretanja živih svinja i proizvoda dobijenih od svinja sa tog područja.

- Takođe, u četvrtak je potvrđen slučaj afričke kuge svinja u objektu sa više od 1.660 svinja, a veterinarska inspekcija Državnog inspektorata blokirala je drugi objekat sa više od 9.000 svinja zbog sumnje na prisustvo virusa afričke kuge svinja. Utvrđivanje trenutnog stanja objekta je u toku, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o nalazima Državnog inspektorata - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo ne precizira o kom objektu je reč, ali je kompanija Belje plus u petak potvrdila da se njena svinjogojska farma u Sokolovcu u Osječko-baranjskoj županiji nalazi u zaštitnoj zoni od afričke svinjske kuge.

- U ovom trenutku mogu reći da se na osnovu odluke o određivanju zaštitne zone i zone praćenja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, od 18. septembra 2025. godine, svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zaštitnoj zoni - saopštila je kompanija i dodala:

- Kao i do sada, sve naše akcije biće u skladu sa propisima i merama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i drugih nadležnih organa.

Zaštitne zone i zone praćenja

Ministarstvo je takođe proglasilo zaštitne i zone nadzora. "

- Posebno apelujemo na saradnju sa veterinarima i pridržavanje mera biološke bezbednosti - saopštilo je ministarstvo.

ZONA ZAŠTITE

u Osječko-baranjskoj županiji:

  • Naselja Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka
  • naselja Bijelo Brdo i Dalj u opštini Erdut
  • naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na teritoriji opštine Bilje
  • naselje Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području opštine Donji Miholjac
  • naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području opštine Kneževi Vinogradi

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

  • naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na teritoriji opštine Stari Jankovci
  • Naselje Vera u opštini Trpinja

    NADZORNA ZONA

u Osječko-baranjskoj županiji:

  • naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na teritoriji opštine Kneževi Vinogradi
  • naselja Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica u ataru grada Donjeg Miholjca
  • naselja Čeminac, Mitrovac i Grabovac na teritoriji opštine Čeminac
  • Opština Darda
  • naselja Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka
  • Naselja Aljmaš i Erdut u opštini Erdut
  • Naselja Antunovac i Ivanovac u opštini Antunovac
  • naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na teritoriji opštine Bilje
  • naselje Livana na teritoriji opštine Čepin
  • naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području opštine Ernestinovo
  • Naselja Silaš i Palača u opštini Šodolovci

u Vukovarsko-srijemskoj županiji: 

  • naselja Čelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području opštine Trpinja
  • Naselje Lipovača na području grada Vukovara
  • Naselje Borovo na području opštine Borovo
  • Naselje Korog u opštini Tordinci
  • Naselja Slakovci i Orolik na području opštine Stari Jankovci
  • Naselja Petrovci i Svinjarevci na području opštine Bogdanovci
  • Naselje Berak na području opštine Tompojevci
  • Naselje Negoslavci na području opštine Negoslavci
  • Naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka
  • Naselje Privlaka u opštini Privlaka
  • Naselje Mirkovci na području grada Vinkovaca
  • Naselje Cerić u opštini Nuštar.

