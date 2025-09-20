Slušaj vest

Protiv zaposlene u vrtiću u Gradu Zagrebu podneta je krivična prijava zbog sumnje da je povredila prava deteta.

Vaspitačica se sumnjiči da je nanela telesne povrede jednom detetu i povredila prava više dece. Vaspitačica je članica Hrvatskog sindikata radnika u predškolskom obrazovanju, kojem se zaposlena u vrtiću obratila putem službene e-pošte 27. juna, tražeći pravni savet i zaštitu jer je optužena za zlostavljanje dece.

Sindikat je odgovorio da imaju nultu toleranciju za bilo koji oblik zlostavljanja dece. Štede se od bilo kakvih neprihvatljivih i neprimerenih postupaka radnika u vrtićima.

Roditelji dece iz vrtića na području Zagreba su u šoku nakon što su otkrili da su njihova deca bila izložena mogućem fizičkom i psihološkom zlostavljanju.

„Prema rečima roditelja, vaspitačica je zaključala decu u prostoriju unutar vrtića 'kao kaznu', ošamarila jedno dete po licu, zgnječila i povukla drugo, povredivši mu ruku“, piše 24sata.

Jutarnji saznaje da je reč o vaspitačici kojoj ovaj vrtić nije prvo mesto u predškolskom obrazovanju, a ova mučna situacija traje od proleća. Prema pisanju medija, slučaj je kulminirao krajem maja, nakon što je majka primetila modrice na ruci svog deteta, koja se žalila na bol. Povrede deteta su dijagnostikovane u bolnici i obaveštena je policija.