„Inicijativa za bolju Hrvatsku“ (ZBH) održala je protest protiv uvoza stranih radnika danas u 11 časova u Zagrebu, tvrdeći da je njihov interes „dobrobit naroda“.

„Protest protiv uvoza stranih radnika i zamene stanovništva kao takvog nije prihvatljiv, a prihvatljivo je uvoziti strane radnike i menjati stanovništvo. Želimo da uputimo poziv svim ljudima: Pridružite se ovom pokretu. Ovo nije politička stranka, ovo je udruženje za bolju Hrvatsku mladih ljudi koji su spremni da promene neke stvari“, rečeno je na konferenciji za novinare pre nekoliko dana.

„Nismo ustaše, ali ćemo se dići u ustanak“, piše na jednom transparentu, dok na drugom piše "Naša deca, neće nositi turban".

„Ljudi koji su se okupili uglavnom su imali majice sa natpisom „Oluja“, glagoljska slova i slično. Megafonom su pozivali ljude da dođu na protest“, kaže reporter Indeksa.

Do kraja protesta okupilo se do 300 ljudi.

Ronaldo Barišić, dvadesettrogodišnjak koji se predstavio kao predsednik Udruženja za bolju Hrvatsku, govorio je više od sat vremena.

„Ovo je hrvatska domovina. Naši branitelji su podneli žrtvu, nisu to učinili uzalud. Ovde smo da branimo Hrvatsku od promene stanovništva. Ovo je naša domovina, hrvatska kultura, govorićemo hrvatskim jezikom u našoj zemlji, koristićemo hrvatsku valutu, hrvatsku kunu, ako građani tako odluče na referendumu“, rekao je organizator Ronaldo Barišić.

"Mnogo ljudi je trebalo da dođe ovde, ali se plaše. Ne bojte se. Ovde smo na bini za koju nismo dobili dozvolu. Ali gradonačelniče, ako bude kazne, hrvatski narod, mi organizatori, platićemo je. Ovde smo da pošaljemo jasnu poruku svima", rekao je organizator.

Rekao je da podržava Tompsona.

„Bio sam na dva koncerta, nije me briga za njega. Ako me pitaju ko je predsednik Hrvatske - Marko Perković Tompson.“

„LGBT osobe ne smeju da se hvale na ulici. Čak ni ne kažem da su to devojčice i dečaci“, rekao je Barišić, dodajući da na ulici moraju postojati pravila.