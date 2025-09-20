"SUOČENI SMO S NAJVEĆIM ŽARIŠTEM OVE BOLESTI U HRVATSKOJ DO SADA" Širi se afrička svinjska kuga, u Baranji će morati da se eutanazira oko 10.000 svinja
Ministar poljoprivrede Hrvatske David Vlajčić potvrdio je danas pojavu afričke svinjske kuge na farmi firme "Belje" u Sokolovcu u Baranji, na kojoj će morati da se eutanazira oko 10.000 svinja.
Vlajčić je posle sednice Nacionalnog kriznog štaba za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge rekao novinarima da je bolest potvrđena i u osječkom prigradskom naselju Nemetinu, u objektu s 1.600 svinja, javlja Hina.
"Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada. Bolest se i dalje širi, uprkos svim preduzetim merama, isključivo zbog ljudskog faktora - neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti", rekai je Vlajčić.
On je naveo da je Hrvatska od 2023. godine, zbog posledica afričke svinjske kuge izgubila 41.000 svinja, a kada se tome dodaju te dve farme to će biti više od 51.000 svinja, što je oko pet odsto ukupnog fonda svinja u Hrvatskoj.
Kurir.rs/FoNet