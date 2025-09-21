Slušaj vest

Šezdesetdvogodišnji muškarac iz Rovinja postao je žrtva onlajn prevare nakon što je pokušao da kupi automobil iz inostranstva, izgubivši hiljade evra.

Slučaj je prijavio rovinjskoj policiji, koja sada vodi istragu.

Čovek je na nemačkom veb-sajtu pronašao oglas za automobil po povoljnoj ceni. Kontaktirao je ljude koji su se predstavili kao menadžeri auto-salona putem imejla i dogovorio kupovinu i isporuku vozila u Hrvatsku. Nakon što je uplatio dogovoreni iznos od nekoliko hiljada evra, kontaktirao je transportnu kompaniju koja je trebalo da isporuči vozilo. Tada je shvatio da je prevaren, jer kompanija nije imala porudžbinu za isporuku vozila iz Nemačke.

Policijski službenici trenutno utvrđuju sve okolnosti incidenta i intenzivno tragaju za nepoznatim počiniocem.

Policijska uprava istarska upozorava građane da budu izuzetno oprezni prilikom kupovine preko interneta, jer neke veb stranice često objavljuju lažne oglase sa ciljem prevare kupaca. Poseban oprez se savetuje kod oglasa za prodaju automobila po nerealno niskim cenama.

Prevaranti najčešće reklamiraju popularne modele automobila koji su stari nekoliko godina, sa malom kilometražom i u dobrom stanju, ali po ceni koja je znatno niža od tržišne. Policija zato apeluje na građane da budu sumnjičavi prema takvim ponudama kako ne bi postali žrtve krivičnih dela.