Hrvatska
ČOVEKA ZGNJEČIO AUTOBUS DOK GA JE POPRAVLJAO: Kran popustio, hitna pomoć zatekla užas
Slušaj vest
Zagrebačka policija je izvestila da je jutros u 4:50 časova pedesetogodišnji vlasnik autobusa sa zagrebačkim oznakama preminuo na licu mesta kada ga je zgnječio autobus koji je popravljao.
Dogodilo se to u Sesvetama, a kran koji je držao autobus je popustio, zarobivši i ubivši vlasnika na licu mesta.
Telo je prevezeno u Institut za sudsku medicinu i kriminalistiku.
Čovek je preminuo na licu mesta.
(Kurir.rs/Jutarnji list)
Reaguj
Komentariši