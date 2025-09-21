Slušaj vest

Zagrebačka policija je izvestila da je jutros u 4:50 časova pedesetogodišnji vlasnik autobusa sa zagrebačkim oznakama preminuo na licu mesta kada ga je zgnječio autobus koji je popravljao.

Dogodilo se to u Sesvetama, a kran koji je držao autobus je popustio, zarobivši i ubivši vlasnika na licu mesta.

Telo je prevezeno u Institut za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Čovek je preminuo na licu mesta.

(Kurir.rs/Jutarnji list)

