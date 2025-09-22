Hrvatski predsednik Zoran Milanović poručio je u nedelju u Njujorku gde se sastao s Hrvatima koji tu žive, da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini oduzimaju prava, naglasivši da oni moraju dobiti pravo da biraju svoje predstavnike.
"HRVATIMA U BiH SE ODUZIMAJU PRAVA, A OČEKUJE SE DA BUDU LOJALNI" Milanović se oglasio iz Njujorka: "Hrvati moraju da dobiju pravo da biraju svoje predstavnike"
Kaže da se Hrvatima oduzimaju prava, a očekuje se da budu lojalni građani.
- Taj narod mora dobiti svoja prava da bira svoje predstavnike - naglasio je hrvatski predsednik.
Rekao je i kako se ne slaže "da u Dejtonu stvari nisu definisane dovoljno jasno".
- Problem je u tome da su definisane jasno, ali se krade, potkrada i otima. Bio bi manji problem da su nejasne pa da to zahteva dodatne konsultacije i razgovore - istakao je Milanović.
