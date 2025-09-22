Slušaj vest

Kaže da se Hrvatima oduzimaju prava, a očekuje se da budu lojalni građani.

- Taj narod mora dobiti svoja prava da bira svoje predstavnike - naglasio je hrvatski predsednik.

Rekao je i kako se ne slaže "da u Dejtonu stvari nisu definisane dovoljno jasno".

- Problem je u tome da su definisane jasno, ali se krade, potkrada i otima. Bio bi manji problem da su nejasne pa da to zahteva dodatne konsultacije i razgovore - istakao je Milanović.

Kurir.rs/Avaz

Ne propustiteCrna GoraMILATOVIĆ SLUŠAO "UBIJ SRBINA" U ZAGREBU, PA SE NAKON DVA DANA SETIO DA OSUDI USTAŠKE POKLIČE! "Na utakmicu sam otišao sa prijateljem, Zoranom Milanovićem..."
Zoran Milanović i Jakov Milatović
HrvatskaPROVEO SAM TRI NOĆI U USTAŠKOM LEGLU: Petorica Srba, jedan ‘Čedo’ i put Kurira u središte PAKLA! "Tako mi Boga, nećeš više sjedet' ovdje"
Fotografije sa proslave Oluje u Kninu, ratni veterani, navijači i omladina
HrvatskaMILANOVIĆ JASAN: Poljska i Hrvatska neće slati vojsku u Ukrajinu
Zoran Milanović
Hrvatska"HRVATSKI VOJNIK NEĆE IĆI U UKRAJINU": Zoran Milanović isključio mogućnost slanja trupa u rat na istoku Evrope
dara01-epa-georgi-licovski.jpg

BONUS VIDEO

Zoran Milanović: Kosovo je oteto od Srbije Izvor: Video plus