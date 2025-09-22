Slušaj vest

Na mesto događaja izašla je mrtvozornica.

Utvrdila je da se ne radi o nasilnoj smrti, već o smrti koja je nastupila zbog udisanja vazduha sa niskom koncentracijom kiseonika.

Podrumom je strujao ugljen-monoksid usled vrenja mošta (sveže zgnječeni voćni sok).

Po završetku uviđaja, telo nesrećnog muškarca predato je članovima porodice radi sahrane.

Kurir.rs/Index

