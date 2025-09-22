Muškarac (71) preminuo je u subotu oko 11 sati u podrumu vikendice u Beretincu usled trovanja ugljen-monoksidom, saopštila je Policijska uprava varaždinska.
Hrvatska
TRAGEDIJA KOD VARAŽDINA: Muškarac (71) ušao u podrum vikendice, pa se otrovao ugljen-monoksidom i umro
Slušaj vest
Na mesto događaja izašla je mrtvozornica.
Utvrdila je da se ne radi o nasilnoj smrti, već o smrti koja je nastupila zbog udisanja vazduha sa niskom koncentracijom kiseonika.
Podrumom je strujao ugljen-monoksid usled vrenja mošta (sveže zgnječeni voćni sok).
Po završetku uviđaja, telo nesrećnog muškarca predato je članovima porodice radi sahrane.
Kurir.rs/Index
BONUS VIDEO
Reaguj
Komentariši