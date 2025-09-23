Nedaleko od ostrva Lokrum kod Dubrovnika pronađeno je telo muškarca u ronilačkoj opremi i sa GoPro kamerom.
UŽAS NA JADRANU!
HOROR KOD DUBROVNIKA! Pronađeno telo muškarca u ronilačkoj opremi i sa GoPro kamerom blizu ostrva Lokrum!
Slušaj vest
Beživotno telo muške osobe pronađeno je u moru nedaleko od Lokruma kod Dubrovnika.
- PU dubrovačko - neretvanska u saradnji s DORH-om radi na utvrđivanju okolnosti zbog kojih je došlo do tragedije. Telo je prebačeno u OB Dubrovnik na odeljenje patologije kako bi se utvrdile tačne okolnosti - objavila je policija.
Dubrovački dnevnik nezvanično saznaje kako je na osobi bilo ronilačko odelo i kako je pronađena i njegova GoPro kamera.
Više informacija biće poznato posle policijskog uviđaja i obdukcije.
(Kurir.rs/Index.hr/Dubrovački dnevnik/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši