Slušaj vest

Beživotno telo muške osobe pronađeno je u moru nedaleko od Lokruma kod Dubrovnika.

- PU dubrovačko - neretvanska u saradnji s DORH-om radi na utvrđivanju okolnosti zbog kojih je došlo do tragedije. Telo je prebačeno u OB Dubrovnik na odeljenje patologije kako bi se utvrdile tačne okolnosti - objavila je policija.

Dubrovački dnevnik nezvanično saznaje kako je na osobi bilo ronilačko odelo i kako je pronađena i njegova GoPro kamera.

Više informacija biće poznato posle policijskog uviđaja i obdukcije.

(Kurir.rs/Index.hr/Dubrovački dnevnik/Preneo: V.M.)

Ne propustiteHrvatskaSNAŽNO NEVREME POGODILO I DUBROVNIK: Objavljeni apokaliptični snimci, ulice pretvorene u brzake i vodopade! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-30 145401.png
HrvatskaHAOS U DUBROVNIKU! Tuča gostiju i obezbeđenja! Bunili se jer su izbačeni, svi završili u policiji
d-1.jpg
HrvatskaMISLILI DA SU IZVELI SAVRŠENO UBISTVO BOGATOG BIZNISMENA, A ONDA SU DOBILI POZIV ĆERKE! Marina sa mužem premestila telo, kada je zazvonio telefon počela PANIKA
Tonko Zec Toni Džerard.jpg
HrvatskaPOTPUNI HOROR NA LETU IZ DUBROVNIKA! Plamen zahvatio putnički avion! Hitno sleteo, zapaljen motor letelice!
erbas 320, ilustracija