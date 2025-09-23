Slušaj vest

Zbog niza prekršaja, mladić je uhapšen, a sud mu je na kraju trajno oduzeo vozilo, saopštila je policija.

Niz prekršaja tokom redovne kontrole

Policajci su prekjuče oko 11.38 časova tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavili putnički automobil kojim je upravljao 20-godišnjak.

Proverom je utvrđeno da mladić uopšte nije smeo da bude za volanom, jer mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih negativnih prekršajnih poena.

Pored toga, bila mu je izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Kao da to nije bilo dovoljno, vozilo kojim je upravljao imalo je saobraćajnu dozvolu koja je istekla još u julu ove godine.

Hapšenje i sudska presuda

Iako alko-testiranjem nije utvrđeno prisustvo alkohola, vozač je uhapšen zbog opasnosti da će nastaviti sa činjenjem prekršaja. S obzirom na to da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja sa pravosnažnim presudama, vozilo mu je privremeno oduzeto.

Protiv njega je podnet optužni predlog Osnovnom sudu u Virovitici, koji mu je presudom izrekao novčanu kaznu, uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 20 dana, kao i, kao konačnu meru, trajno oduzimanje putničkog automobila.

