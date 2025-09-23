Slušaj vest

"Palestinu treba priznati, to bi trebalo da uradi i Hrvatska. Kada će uraditi, zavisi od predloga koji će doći od vlade u Sabor, ja ću to podržati", rekao je Milanović sinoć nakon učešća na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rešenju palestinskog pitanja i sprovođenju rešenja o dve države.

"Saglasio sam se s ovim što je bilo govoreno, podržali smo tu deklaraciju", dodao je Milanović.

On je komentarisao i priznavanje Palestine od strane Francuske koje je na konferenciji objavio francuski predsednik Makron.

"To nije nikakva nagrada ili koncesija Palestincima, to je njihovo pravo. To pravo proizlazi iz prve rezolucije 181 iz novembra 1947. godine. Celu tragediju Palestine i palestinskog naroda ne možemo gledati nego celovito u kontekstu događanja u poslednjih sto godina", rekao je i dodao da je "Palestina odavno trebalao da ima svoju državu", saopšteno je.

Na pitanje novinara hoće li priznanje Palestine promeniti nešto, pogotovo nakon što je izraelski premijer rekao da do stvaranja palestinske države neće doći, Milanović je rekao da će"Izrael nastaviti da ubija, to je ubilački režim koji je zaključio da to može raditi sve dok imaju zaštitnika".

Milanović je rekao i da od govora predsednika SAD Donalda Trampa "ne očekuje ništa" dodajući da je jasno da će Tramp biti protiv priznavanja Palestine.

"A što se tiče Hamasa, njih je stvorio Izrael. Kao što je mudžahedine na određeni način stvorila američka administracija, tako je Izrael – da bi potisnuo Fatah, organizaciju kojoj je pripadao Arafat i koja je imala veliki legitimitet kod arapskog i palestinskog stanovništva – stvorio Hamas koji je plod izraelskih tajnih službi", dodao je.

Kako je saopšteno, Hrvatska se pridružila završnom dokumentu 5. septembra po uputstvu predsednika države, s čime se potom složila i vlada.

Konferencija je održana na inicijativu Francuske i Saudijske Arabije kako bi se oživeo politički proces s ciljem uspostavljanja mira na Bliskom istoku i rešenja dve države, Izraela i Palestine, koje će živeti u miru, sigurnosti i međunarodno priznatim granicama.

U saopštenju se dodaje i da je njujorška Deklaracija značajna po tome što je velika grupa država članica UN, uključujući i brojne arapske zemlje, po prvi put nedosmisleno osudila napade Hamasa od 7. oktobra 2023, ali i izraelske vojne operacije u Gazi koje su dovele do civilnih žrtava i humanitarne katastrofe.

Deklaracija polazi od stava da trajni mir na Bliskom istoku može doneti jedino političko rešenje, a ne rat ili okupacija i poziva sve strane da odbace nasilje.