Delfini na Prukljanu u Hrvatskoj! Nije šala, ove divne životinje mogu se često videti u šibenskom arhipelagu!
Hrvatska
SNIMAK KOJI ĆE VAM ULEPŠATI DAN! Pogledajte kako plešu delfini u Prukljanu! "Veselo plivaju i igraju se, predivan prizor" (VIDEO)
Slušaj vest
- Juče su u Vruljama uočeni delfini kako veselo plivaju i igraju se! Predivan prizor koji nas podseća koliko je priroda oko nas posebna - rekli su iz biličkog TZ-a.
Kako je izgledao ples delfina pogledajte u nastavku:
Kurir.rs/sibenski.slobodnadalmacija
Reaguj
Komentariši