- Juče su u Vruljama uočeni delfini kako veselo plivaju i igraju se! Predivan prizor koji nas podseća koliko je priroda oko nas posebna - rekli su iz biličkog TZ-a.

Kako je izgledao ples delfina pogledajte u nastavku:

Kurir.rs/sibenski.slobodnadalmacija

