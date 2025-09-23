Slušaj vest

Neobični, ali nadasve simpatični gosti redovno posećuju jedno dvorište u mirnoj ulici u Samoboru u Hrvatskoj. Sve je počelo nestankom raznih stvari iz dvorišta, a onda je vlasnica otkrila “krivce” i oduševljeno ih snimila.

"Uvek dolaze sa mamom"

- Nekoliko puta smo se pitali gde su nam papuče i loptice, da bismo na kraju shvatili da su ih pokupile lisice koje se igraju u našem dvorištu - ispričala je žena.

Lisice, u pratnji svoje majke, redovno dolaze oko šest sati ujutru, dok je još tiho i mirno. Najzanimljivije im je, kako kaže, da skaču po trambolini!

- Uvek dolaze sa mamom. Ona pobegne kada nas vidi, ali deca ne. Ne plaše se. Uđu u trambolinu, tamo se igraju, i pritom ne prave nered. Već smo ih prihvatili kao deo dvorišta. Preslatke su - kaže vlasnica.

Navikli na jutarnje posete

Porodica je navikla na jutarnje posete lisica i odlučila da ih ne tera, prenosi 24sata.