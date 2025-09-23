Slušaj vest

Hrvatski hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za sutra, 24. septembar, zbog grmljavine i jakih kiša.

Meteorolozi upozoravaju da su lokalno moguće izraženije grmljavine, velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu, bujične poplave, olujni vetrovi i grad.

Narandžasto upozorenje izdato je za Istru i Kvarner, Liku, celu Dalmaciju, dalmatinsku zagoru i jug zemlje. Meteorolozi očekuju najobilniju kišu u Istri, Kvarneru i Lici - više od 70 mm. Meteorolozi procenjuju verovatnoću grada u svim područjima za koja je proglašeno narandžasto upozorenje na više od 70 odsto.

Žuto upozorenje je na snazi za Karlovački kraj, uključujući Baniju. Za severozapadnu i istočnu Hrvatsku trenutno nisu izdata upozorenja.

Uprava civilne zaštite je takođe izdala saopštenje, upozoravajući građane da je za sutra izdato narandžasto upozorenje.

Građanima se preporučuje da redovno prate prognoze i upozorenja Hrvatske meteorološke agencije i da se pridržavaju zvaničnih uputstava kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu.

Građani su takođe upozoreni da intenzivne, obilne padavine mogu izazvati urbane i bujične poplave.

Poseban apel upućen je građanima koji žive u područjima sklonim poplavama da blagovremeno preduzmu mere zaštite svoje imovine.

(Kurir.rs/Index.hr/Foto:Ilustracija)

Ne propustiteHrvatskaLISICE UŠLE U DVORIŠTE, PA SE IGRALE, SKAKALE NA TRAMBOLINI! Neverovatan snimak iz Samobora oduševio ljude! (VIDEO)
lisica2 (5).jpg
HrvatskaSNIMAK KOJI ĆE VAM ULEPŠATI DAN! Pogledajte kako plešu delfini u Prukljanu! "Veselo plivaju i igraju se, predivan prizor" (VIDEO)
Delfini se igraju
Hrvatska"HRVATSKA TREBA DA PRIZNA PALESTINU, OD TRAMPOVOG GOVORA NE OČEKUJEM NIŠTA": Evo šta je Zoran Milanović poručio iz sedišta Ujedinjenih nacija
zoran-milanovic01-beta-dario-grzelj.jpg
HrvatskaHOROR KOD DUBROVNIKA! Pronađeno telo muškarca u ronilačkoj opremi i sa GoPro kamerom blizu ostrva Lokrum!
profimedia0145635441.jpg