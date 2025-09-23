Slušaj vest

Hrvatski hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za sutra, 24. septembar, zbog grmljavine i jakih kiša.

Meteorolozi upozoravaju da su lokalno moguće izraženije grmljavine, velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu, bujične poplave, olujni vetrovi i grad.

Narandžasto upozorenje izdato je za Istru i Kvarner, Liku, celu Dalmaciju, dalmatinsku zagoru i jug zemlje. Meteorolozi očekuju najobilniju kišu u Istri, Kvarneru i Lici - više od 70 mm. Meteorolozi procenjuju verovatnoću grada u svim područjima za koja je proglašeno narandžasto upozorenje na više od 70 odsto.

Žuto upozorenje je na snazi za Karlovački kraj, uključujući Baniju. Za severozapadnu i istočnu Hrvatsku trenutno nisu izdata upozorenja.

Uprava civilne zaštite je takođe izdala saopštenje, upozoravajući građane da je za sutra izdato narandžasto upozorenje.

Građanima se preporučuje da redovno prate prognoze i upozorenja Hrvatske meteorološke agencije i da se pridržavaju zvaničnih uputstava kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu.

Građani su takođe upozoreni da intenzivne, obilne padavine mogu izazvati urbane i bujične poplave.

Poseban apel upućen je građanima koji žive u područjima sklonim poplavama da blagovremeno preduzmu mere zaštite svoje imovine.