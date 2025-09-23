Slušaj vest

Zoran Grgić, bivši političar HDZ-a, ubijen je večeras oko 18 časova u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda, preneli su lokalni mediji.

Kako navode, osumnjičeni za ubistvo nalazi se u bekstvu.

Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, na mestu ubistva nalazi se policija i dva vozila Hitne pomoći.

Hrvatska policija, saopštila je da je oko 18 časova dobila dojavu o pucnjavi i ranjavanju jednog muškarca.

Iz policije navode da je povređeni muškarac ubrzo posle ranjavanja preminuo od zadobijenih povreda.

U toku potraga za ubicom

- Policijski službenici nastavljaju dalji rad i kriminalističko istraživanje, s ciljem utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja - navode iz policije.

Malo selo Šušnjevci, smešteno u opštini Bukovlje kod Slavonskog Broda, u utorak poslepodne potresao je krvavi zločin, a prema nezvaničnim informacijama koje je objavio 035portal, žrtva ubistva je Zoran Grgić.

Grgić se 1963. godine rodio u Slavonskom Brodu, gdj je završio osnovnu i srednju školu i studirao u tom gradu (uz Zagreb).

On je bio saborski poslanik iz redova Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) tokom ranih 2000-ih.

"U javnosti je ostao upamćen kao poslanik koji se zalagao za razvoj Slavonije i jačanje lokalne infrastrukture. Osim što je bio politički aktivan, učestvovao je i u društvenom životu Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije", ovako Grgića opisuju hrvatski mediji.

Bio je i član Vijeća za građanski nadzor bezbednosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora.

Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u periodu od 2003. do 2016. godine na predlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika.

Tvrdio je da ga je zbog njegovih političkih stavova maltretirala tadašnja Služba državne bezednosti pa je jedno vreme proveo u zatvorima u Banjaluci i Požegi.

Zagovarao je desne političke stavove, nekoliko puta gostovao kod desničarskog voditelja Velimira Bujanca, a 2015. je podnio i prijavu protiv tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, ministra unutrašnjih poslova Ranka Ostojića i ministra odbrane Predraga Matića zbog odnosa prema tzv. "braniteljskim" protestima, a sve ih je optužio za veleizdaju.

Foto: Printskrin Youtube

Na tribini održanoj 2016. podržavao je kandidaturu Donalda Trampa za američkog predsednika, a hvalio je i mađarskog premijera Viktora Orbana u politici prema migrantima.

"Nisam bio i nisam član nijedne političke stranke. I, jednom zauvijek, bavim se geopolitikom a ne politikom. Još ste me pitali u kojoj sam to udruzi političkih zatvorenika, a ja vam odgovaram - u jedinoj takvoj udruzi, to je HDPZ - Hrvatsko društvo političkih zatvorenika. Sve ostalo su bili Udbini pokušaji na tragu 'divide et impera' - podijeli pa vladaj", rekao je Grgić 2015. za Jutarnji list.

Iako se u poslednje vreme povukao iz politike, Grgić je i dalje bio prepoznatljivo lice u lokalnoj zajednici, a nastupao je javno i kao bezbednosni stručnjak.