Policija u Hrvatskoj je potvrdila da je uhapšen ubica Zorana Grgića (62), bivšeg poslanika HDZ, koji je danas kasnno popodne ubijen kod Slavonskog Broda.

Policija je za portal 24sata.hr potvrdila kako je pronašla ubicu. Kratko je saopšteno kako je ubica pronađen i pod njihovim je nadzorom.

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslepodne ubijen je muškarac star oko 60 godina. Ubio ga je dvostruko mlađi muškarac (30).

Nezvanično, hrvatski mediji su preneli da su se uboica i ubijeni družili ceo dan na izletištu Ljeskove vode i navodno je s njima bio i otac muškaraca koji je počinio ubistvo.

"Čuo sam da je muškarac koji je sada u begu prestigao automobil ubijenog i preprečio mu put. Izašao je iz svog vozila i prišao automobilu koji je vozio ubijeni. Izvadio je pištolj i kroz staklo na vozačevim vratima u nesretnog muškarca ispalio nekoliko hitaca. Zatim je seo u automobil, okrenuo se i pobegao je u smeru odakle je došao" - rekao je jedan od meštana Šušnjevaca.