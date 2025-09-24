Slušaj vest

Suđenje devetnaestogodišnjem Leonardu M., optuženom za teško ubistvo deteta, četiri teška pokušaja ubistva i 50 tačaka optužnice za povredu prava deteta u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine, počelo je na Županijskom sudu u Zagrebu.

Preti mu maksimalna kazna od 50 godina zatvora.

Okrivljeni je uveden u sudnicu sa lisicama na rukama i nogama, a fotografije možete pogledati KLIKOM OVDE. U samoj sudnici je bio odvojen od ostalih, a dva sudska policajca su sve vreme sedela sa njim. Još jedan sudski policajac je ostao da održava red u sudnici, a policija je bila prisutna i oko suda.

Stiglo je nekoliko roditelja žrtava, kao i njihovi advokati. Saznajemo da je Zagrebska gradska osiguravajuća kuća već isplatila deo odštete, koja iznosi 47 hiljada evra po osobi, porodici dečaka koji je poginuo u školi Prečko.

Tužilaštvo je predložilo da suđenje bude zatvoreno za javnost, dok je advokat odbrane tvrdio da to nije potrebno i da bi bilo dovoljno isključiti javnost samo sa određenih delova procesa. Sudsko veće je na kraju odlučilo da suđenje zatvori za javnost kako bi zaštitilo 54 dece imenovane u optužnici.

Pokušao je samoubistvo nakon napada

Optužnica koju je podiglo Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu (ŽDO) tereti okrivljenog da je 20. decembra prošle godine „došao u osnovnu školu u Zagrebu tokom školskog vremena, sa unapred smišljenom namerom da oduzme živote deci i školskim zaposlenima, znajući da su deca niskog hronološkog uzrasta i da mu nisu u stanju fizički pružiti otpor“.

Zatim je, prema optužnici podnetoj početkom jula ove godine, ušao u školske prostorije i nožem napao nastavnicu i decu. U napadu je jedno dete ubijeno, dok su nastavnica i troje dece zadobili teške telesne povrede.

Zagrebačko županijsko tužilaštvo je u optužnici predložilo produženje pritvora okrivljenom, čije godine nisu navedene, zbog opasnosti od recidiva i zato što je pritvor neophodan za nesmetano vođenje postupka za krivično delo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i u kome su okolnosti izvršenja krivičnog dela posebno teške.

Radi se o bivšem učeniku Osnovne škole Prečko koji je, nakon što je napadnut nožem, pobegao u obližnji zdravstveni centar gde je pokušao samoubistvo. Zbog ove tragedije, sledeći dan je bio dan žalosti širom Hrvatske, a ministar prosvete Radovan Fuks je najavio obavezno zatvaranje škola.