Nova vremenska promena juče je uticala na vreme na severnom Jadranu i delu zapadne unutrašnjosti, a tokom srede njen uticaj se postepeno širi na Dalmaciju.

Tokom jutra, kiša, pljuskovi i grmljavina pogodili su severnu i deo srednje Dalmacije. DHMZ je jutros, u okviru MeteoAlarm sistema, izdao crveni, najviši stepen upozorenja na opasne vremenske pojave, za veliki deo Jadrana. Konkretno, za Dalmaciju se predviđa mogućnost preko 90 litara kiše po kvadratnom metru. Ali, to se već ostvarilo

U poslednja 24 sata najviše kiše palo je na širem području Zadra i Šibenika. Prema dostupnim podacima, apsolutni rekorder je Krković sa 173 litra po kvadratnom metru.

Obilne padavine su zabeležene i na ostrvima - na primer, na Dugom otoku (Savar) palo je 73,6 litara, u Pirovcu 71,1 litar, a na Cresu (Punta Križa) 59,4 litra.

Generalno, poslednja 24 sata donela su veoma obilne kiše, posebno u zaleđu Šibenika i Ravnih Kotara, gde je lokalno palo više od 150 litara kiše po kvadratnom metru, što je višestruko više od mesečnog proseka u samo jednom danu.

Nažalost, olujni oblaci se stalno formiraju iznad područja Tribunja, tako da će se već ekstremne količine padavina dodatno povećati. Prijavljene su bujične poplave i intervencije vatrogasaca.

Područja sa padavinama su znatno hladnija od područja gde one nisu stigle. Na primer, područja Zadra i Šibenika mere 19°C, dok je prema jugu Dalmacije i do 26°C.

Na Jadranu duva umeren do jak južni vetar, a u Splitu je dostignut veoma jak prosek od 13,2 m/s, a jugo beleži olujne udare. Zbog vetra je obustavljena katamaranska linija Split-Bol-Jelsa.

Južni vetar će duvati u srednjoj i južnoj Dalmaciji do kraja srede, zatim će skrenuti na istočni i prestati. Glavnina kiše u srednjoj i južnoj Dalmaciji se i dalje očekuje, a lokalno se očekuju i jake grmljavine.

U četvrtak će biti promenljivo, mada je uz više sunca nego u sredu i dalje moguća povremena slaba kiša. Petak i subota će biti uglavnom sunčano, a nedelja će biti promenljivija i hladnija.