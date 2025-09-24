POVRATAK U JADRAN: Oporavljene morske kornjače opet plivaju slobodno
Bolesne ili povređene, a mnoge od njih i potpuno prekrivene račićima vitičarima, ove životinje pristigle su tokom leta u Oporavilište za divlje životinje pulskog Akvarijuma zahvaljujući ljudima koji borave na moru.
Tim stručnjaka zbrinjava ove kornjače, pružajući im neophodnu zdravstvenu negu kako bih ih vratili nazad u prirodno stanište.
„Od osnivanja 2000, kroz ovaj centar je prošlo više od 220 kornjača i pušteno je u prirodu“, kaže za BBC na srpskom Karin Špih, biološkinja pri Akvarijumu Pula.
Zaštićena vrsta
Glavate kornjače u Hrvatskoj su zaštićene od 1995, kada su bile pod uticajem ljudskih aktivnosti - ljudi su se njima hranili, njihovi oklopi su se prodavali u sklopu turizma, a populacija je bila u opadanju.
Danas u Jadranu živi više od 20.000 jedinki, a na globalnom nivou više nije ugrožena, već se smatra osetljivom vrstom.
Kurir.rs/BBC na srpskom, Lazara Marinković