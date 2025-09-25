Slušaj vest

Sezonski poslovi na hrvatskom Jadranu privlače mnoge mlade ljude sa Balkana, koji žele brzu zaradu. Ipak, retko ko ističe koliko je takav posao zaista naporan.

Iako je atmosfera turističkih destinacija često glamurozna, stvarnost rada u sezoni skriva mnogo fizičkih i mentalnih izazova.

Jedna od onih koja je odlučila da pokaže kako zaista izgleda sezonski rad je tiktokerka Emela iz Bosne i Hercegovine. Na svom TikToku "Emulicn" podelila je snimke iz kuhinje restoran u Hrvatskoj, prikazujući dvanaestosatne smene, pripremu hrane, pranje sudova i svakodnevni umor.

Kako sama ističe, sezona znači rad gotovo bez prestanka. Radi 12 sati dnevno, i to dvokratno.

"Ujutru počinjem sa spiskom zadataka: kuvamo krompir, hobotnice, sečem i pripremam povrće. Kada stigne nova roba, sve raspoređujem po kuhinji, pripremam salate i proveravam šta još nedostaje", nabraja devojka, koja je naglasila i da u jutarnjoj smeni sve obavlja sama, od seckanja do slaganja i nadzora namirnica.

Radni dan, objašnjava, traje od jutra do večeri. Druga smena joj je, kaže, još napornija, ali tada ima i pomoć kolega.

"Kako dan odmiče, umor postaje sve jači i snimanje videa je sve teže. U popodnevnoj smeni pripremam sos za pice, pomažem konobarima, poliram pribor, a kasnije završavam na pranju sudova", navodi.

"U sezoni sam znala ostajati do 23.30 na sudovima. Nakon toga sledi zatvaranje i brisanje svih podova i metenje", pojasnila je.

Posledice napornog rada jasno se vide i na fizičkom stanju.

"Para iz kuhinje jako utiče na kožu, lice mi je bilo prepuno bubuljica", priznala je.

Video je u kratkom roku postao viralan, prikupivši više od 30.000 pregleda.a ispod njega se nanizalo na stotine komentara.