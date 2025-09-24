Slušaj vest

U pucnjavi koja se juče oko 18 sati dogodila u selu Šušnjevci, u opštini Bukovlje kod Slavonskog Broda, ubijen je, prema navodima lokalnih medijaZoran Grgić (61). DORH je jutros objavio detalje.

- Zamenica županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu, u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave brodsko-posavske, sprovela je uviđaj povodom dojave da je ubijen hrvatski državljanin (1964).

Prema dosad prikupljenim podacima, osnovano se sumnja da je dana 23. septembra 2025. oko 18:00 sati u mestu Šušnjevci, na kolovozu puta, pucanjem iz vatrenog oružja izvršeno ubistvo hrvatskog državljanina (1964.). Proizlazi sumnja da je počinitelj ili više njih vozilom udario u vozilo žrtve, nakon čega je u žrtvu ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja od kojih je preminuo na mestu događaja. Počinitelj se nakon toga udaljio s mesta događaja."

Kako saznaje Indeks od izvora upućenih u slučaj, mladić koji je osumnjičen za likvidaciju je narko zavisnik. Pre nedelju dana pričao je prijateljima stvari o tome kako ga uhode Rusi. Zato istražitelji ne isključuju da je i Grgića usmrtio u trenutku kada mu svest nije bila bistra. Sam Grgić u svom ponašanju bio je vrlo nametljiv i glasan, što je, ne isključuju, moglo da isprovocira mladića.

Zoran Grgić Foto: Printskrin Youtube

Uhapšene još dve osobe

Policija je ranije danas objavila saopštenje.

- Juče (23. septembra) oko 18 sati, došlo je do pucnjave na području Šušnjevaca u kojoj je 61-godišnjak ranjen iz vatrenog oružja, a potom je od zadobijenih povreda preminuo. Brzom intervencijom policijskih službenika Policijske uprave brodsko-posavske, pronađen je i uhapšen 33-godišnjak, a potom su uhapšene još dve osobe (u dobi od 25 i 39). U toku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja - objavila je policija.

Ko je bio Zoran Grgić?

Prema pisanju lokalnih medija, ubijeni Zoran Grgić je rođen 1964. u Slavonskom Brodu. Od 2003. do 2016. bio je član Veća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi Hrvatskog sabora, a obavljao je i niz lokalnih političkih funkcija.

Grgić je bio poznat po svojim desnim političkim stavovima. Nekoliko puta gostovao je u emisijama Velimira Bujanca, a 2015. je podneo prijavu protiv tadašnjeg premijeraZorana Milanovića, ministra unutrašnjih poslova Ranka Ostojića i ministra branitelja Predraga Matića, koje je optužio za veleizdaju zbog odnosa prema braniteljskim protestima.

Od SDS-a do podrške Trampu i Orbanu

U mladosti je, prema sopstvenim tvrdnjama, zbog političkih stavova bio maltretiran od strane tadašnje Službe državne sigurnosti (SDS) pa je neko vreme proveo u zatvorima u Banjaluci i Požegi.

Na tribini 2016. godine podržavao je kandidaturu Donalda Trampa za američkog predsednika, a hvalio je i mađarskog premijeraViktora Orbana zbog njegove politike prema migrantima.