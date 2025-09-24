Slušaj vest

Zabrinuti građani jednog zagrebačkog naselja podelili su video iz jedne od zgrada na kom se vidi dvojice muškaraca koji sumnjivo obilaze hodnike zgrada, gledaju kroz špijunke i osluškuju da li ima stanara po stanovima. 

Kako navode tamošnji mediji, ovo nije prvi slučaj da su "uhvaćeni", jer je i tokom leta bilo zabrinutosti zbog provalnika koji su stanove obeležavali tankim nitima. 

Vlasnik jednog od stanoca je za "Dnevnik.hr" otkrio šta se dogodilo kada je otvorio vrata i zatekao ih u hodniku. 

- Kada sam otvorio vrata, rekli su mi da traže stan za iznajmljivanje preko Bukinga. Rekao sam im da ovde nema stanova za iznajmljivanje. Onda su otišli. I tek kasnije sam na snimku video šta su radili ispred vrata - rekao je vlasnik stana u Sigetu.

Dvojac uhvaćen kako luta po hodnicima zgrada u Zagrebu Foto: Printscreen Fejsbuk

Dodao je da je sa muškarcima razgovarao na hrvatskom, a slučajno ih je pronašao u hodniku jer je tog dana radio od kuće.

Podsetimo da su, pored toga što je dvojac uhvaćen u Sigetu, građani u komentarima ispod snimka rekli da su ih videli i u Travnom.

Policija je posetila i zgradu u ulici Siget, ali u vreme kada je snimak snimljen, tamo nisu zabeležene krađe niti provale. Policija nastavlja potragu kako bi utvrdila identitet radoznalog dvojca.

Kurir.rs/Jutarnji list

