Kako je bilo najavljeno, tokom srede jaka promena vremena stigla je do Dalmacije. Prvo je prepodne zahvatila severnu Dalmaciju gde su mestimično pale ekstremne količine padavina. Najviše padavina je bilo na zaleđu Pirova.

Tako su u Čišli Velikoj pale čak 162 litre kiše po kvadratnom metru, a Putičanje su primile 146. Preko 100 litara palo je u neposrednoj blizini Šibenika, u području prema Skradinu.

Kišno nevreme se potom proširilo na srednju Dalmaciju u ranim popodnevnima satima, piše Dalmacija Danas. I tamo je mestimično pala obilna kiša.

Na primer, u Donjoj Tijarici je do 16 sati palo 100 litara, u Cisti Velikoj 78, u Kostanjama je palo preko 90 litara, u Makarskoj preko 70. Splitsko područje dobilo je od 10 do 50 litara, međutim u mnogim krajevima kiša i dalje pada i padaće povremeno i do kraja dana.

Do 16 sati suvo se jedino zadržalo na jugu Dalmacije, ali će i tamo početi kiša.

Oko 15:30 sati istočno od Omiša pojavila se pijavica. Ova opasna meteorološka pojava pojavila se na moru iz baze olujnog kumulonimbusa i po dojavi lokalnog stanovništva, srećom, nije stigla do kopna.

Ipak, ova pijavica bila je na manje od 100 metara od obale, kako se može videti na snimku. Malo kasnije pijavica se pojavila između Pelješca i Mljeta.

Kiša je donela osveženje tako da je u delu Dalmatinske zagore temperatura pala na samo 15 stepeni Celzijusovih. U Splituje 20, što je 7 stepeni niže u odnosu na juče u isto vreme. Na jugu Dalmacije i dalje duva jugo, na drugim mestima je oslabio i prestao da duva.