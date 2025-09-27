Slušaj vest

"Radila sam 11 do 12 sati dnevno dvokratno, kao pomoćni radnik u kuhinji, dakle pomoćni kuvar", objasnila je na početku videa.

Jutarnji poslovi

Na posao je stizala u sedam ujutru, a prvi zadaci bili su vezani uz pripremu namirnica s popisa. Snimila je kako započinje kuvanje hobotnice i krompira te rezanje povrća.

Ujutru je često radila i pripremu salata. Za taj deo nije imala nikakav plan ni pisana uputstva, već je sama proveravala koje posude treba dopuniti.

"Sve sama pogledam, svaku posudicu što fali, i onda to sve seckam, režem, perem i pripremam", opisala je.

Tokom dana pristizala bi i roba, koju je trebalo brzo razvrstati i složiti. Nakon toga vraćala se pripremi salata i umaka te pranju posuđa. "Polomim kičmu dok operem sve ovo, ali nema veze, hajde sve je to OK", našalila se.

Pauza i večernja smena

Prva smena završavala je u podne, ali neretko je ostajala i duže. Nakon kraće pauze kod kuće i odmora, sledila je priprema za večernju smenu, koja je počinjala u 18 sati i trajala do kasno u noć.

"Svaki sekund je bitan, nemam kad da snimam", objasnila je. Poslepodne bi pripremala umak za picu, dodatke za jela, pomagala konobarima, slagala pribor i uskočila gde god je trebalo.

Od 22 do 23 sata prala je posuđe, a u jeku sezone, kaže, znala je ostajati i duže na poslu. Nakon pranja sledilo je zatvaranje – čišćenje mašina, sudopera, lopata za pice i brisanje podova.

"Sve što dan više odmiče, ja sam manje i manje snimala jer me umor savladavao i jednostavno nisam imala kad", priznala je Emela.

Reakcije njenih pratitelja

Njen video u kratkom je roku skupio više od 185 hiljada pregleda.

U komentarima su joj se javili brojni pratitelji, a većina njih smatrala je da je ovakav tempo rada previše naporan.

"Pranje suđa i brisanje podova se dodatno plaća, nadam se da je bilo tako. To nije posao pomoćnog kuvara", napisao joj je neko, a Emela je odgovorila: "Nikada nije bilo definisano jesam li pomoćni radnik, konobar ili kuvar pa sam bila sve."