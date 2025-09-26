Slušaj vest

Zagrebačka policija završila je krivičnu istragu nad 30-godišnjim muškarcem osumnjičenim za pljačku 70-godišnjeg muškarca i pokušaj pljačke 65-godišnjeg muškarca.

Tridesetogodišnjak je osumnjičen da je prvi napad izvršio 6. juna oko 19:40 časova na Trgu kralja Tomislava. Tamo je sreo sedamdesetogodišnjeg poznanika i ponudio mu da zajedno popiju kafu u obližnjem restoranu. Kada je sedamdesetogodišnjak hteo da plati račun, osumnjičeni ga je fizički napao, oborio sto za kojim su sedeli, a zatim mu je pocepao džep pantalona, ukrao novac iz njega i pobegao. Žrtva u ovom napadu nije povređena.

Tri meseca kasnije, 22. septembra oko 16:25 časova, osumnjičeni je uočio 65-godišnjeg muškarca koji je koristio invalidska kolica na terasi drugog kafića u Perkovčevoj ulici. Prišao mu je i naručio piće. Kada je 65-godišnjak hteo da plati račun, napadač je pokušao da mu otme novčanik iz ruke. Kada u tome nije uspeo, gurnuo ga je, zbog čega su muškarac i njegova invalidska kolica pali na zemlju. 30-godišnjak nije odustao, već ga je udario rukom u glavu. Drugi gosti sa terase su mu pritekli u pomoć, nakon čega je napadač pobegao.

Oštećenom je ukazana medicinska pomoć u Bolnici Sestre milosrdnice, gde je utvrđeno da ima lakše telesne povrede.

Policijski službenici su u utorak, 23. septembra, oko 20 časova na Trgu Marka Marulića uhapsili osumnjičenog 30-godišnjeg muškarca i odveli ga u pritvor radi krivične obrade.

Nakon završene istrage, predat je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneta posebna prijava Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu u Zagrebu.