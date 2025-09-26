Slušaj vest

Situacija sa afričkom svinjskom kugom ponovo je podigla tenzije u regionu. Dok Srbija preduzima sve mere da zaštiti svoje farme i poljoprivrednike, iz Hrvatske, gde je započeta eutanazija 12.000 svinja, a do sada izgubljeno 50.000, stižu tvrdnje njihovog ministra poljoprivrede Davida Vlajčića koji ne isključuje mogućnost da je reč o “specijalnom ratu protiv Hrvatske” i najavljuje i istragu o poreklu bolesti.

Kako je rekao, žarišta zaraze ove godine stvorila su se u Srbiji, gde se bolest rapidno širila da bi se potom, bolest pojavila u Hrvatskoj i pozvao javnost da sama izvede zaključak, implicirajući moguću umešanost Srbije.

Sa druge strane, premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je juče da nema nikakvih saznanja o tome da je afrička svinjska kuga rezultat specijalnog rata protiv Hrvatske.

Cena stoke na stočnim pijacama Foto: Živomir Milenković

Sagovornik Kurir televizije koji je komentarisao ove optužbe bio je Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Svaka ovakva situacija u Hrvatskoj se koristi za napad na Srbiju, a taj ministar je raširio bestidnu laž i gadnu vest. Međutim, ministar nema pojma šta znači specijalni rat. Ovde nema reči o specijalnom ratu i mislim da je pametno što se odmah oglasio Plenković i rekao da nema dokaza o tome - započeo je Spasić.

Specijalni rat

Spasić: Srbija se bori protiv istog problema, a on je optužio nas i nazvao to specijalnim ratom Izvor: Kurir televizija

- To je poseban rat specijalne vrste u vidu širenju vesti, dezinformacija, koje imaju zadatak da naprave štetu. U ovoj situaciji jedan deo hrvatske vlade pokušava da uradi nešto što se dešava totalno nezavisno od Srbije jer i Srbija gleda kako da zaštiti svoje područje. To nije specijalni rat, jer se on kao takav vodi posebnim sredstvima. Čak i da neko ubaci neku bolest od koje umire stoka, to ne bi bio specijalni rat, već specijalna operacija i to bi značilo da je nešto jako konkretno.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

AFRIČKA SVINJSKA KUGA SE PRIBLIŽAVA GRADU