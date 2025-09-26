Slušaj vest

- Sve je bilo ful regularno. Dobili smo račun, PDV plaćen i sve. Na kraju ispada da automobil koji vozim traži Interpol jer je ukraden i ja više ne mogu da ga vozim - ispričala je Tamara Nikolić, žrtva surove prevare.

Jedna je od prevarenih građanki i građana koji su se odlučili na kupovinu automobila, uredno ih platili, registrovali i osigurali. Neki su ih vozili mesecima, čak i godinama, pre nego što ih je policija zaplenila jer zapravo nisu bili njihovi. Nakon toga, ostaju bez automobila i novca, ni krivi ni dužni.

U slučajevima koje je istražila ekipa Provjerenog, oštećeni kažu da su automobile kupili kod ovlašćenog prodavca i već godinama vode pravnu bitku, dok poneki tvrde da su saznali da je njihov slučaj deo organizovanog kriminala.

Za automobil Stjepana Kuljija, još jednog oštećenog, ispostavilo se da je u vlasništvu lizing kuće, uprkos tome što ga je platio i preneo na sebe.

- Dvaput sam bio na tehničkom. Dvaput su bili u sastavu, proveravali moj OIB, od koga sam kupio, broj šasije auta i niko ništa da bi rekao, posumnjao - rekao je Stjepan.

Tamara se godinama bori za povrat novca, Stjepan planira da preduzme iste mere. Glavni u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala PU zagrebačke, Ivo Pelivan, objašnjava da se radi o najjednostavnijem načinu krivotvorenja. Policija je raskrinkala lanac prevara, u kojima je bilo oštećeno 20 fizičkih osoba i četiri pravne osobe.

Operaciju je osmislio 34-godišnji hrvatski državljanin, kojeg su uhapsili, ali je u drugoj državi, stoga se čeka izručenje. Policija je oduzela 14 vozila visoke klase, dok za još četiri tragaju. Ukupnu štetu procenjuju na 970 hiljada evra. Navode da Tamarin slučaj nije retkost, jer se naknadno utvrdi da su vozila povezana s kaznenim delima u drugim državama i potom se raspisuje međunarodna potraga.

Napominju da su automobil više puta pokušali da joj vrate, ali se Tamara nije odazivala, dok ona kaže da bi joj ga vratili u posed, ali ne i u vlasništvo.