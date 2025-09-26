Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je u svom govoru u Njujorku optužio Hrvatsku da je iskoristila kriznu situaciju i naplatila ratnu doplatu za naftu isporučenu Mađarskoj, i rekao da mađarska vlada „neće dozvoliti da njihova pohlepa za profitom poništi rezultate smanjenja režijskih troškova“.

Povodom oprečnih izveštaja o kapacitetu Jadranskog naftovoda, ministar je rekao da bi Mađarska mogla da uveze znatno više gasa i nafte iz Hrvatske nego što energetska infrastruktura susedne zemlje trenutno dozvoljava, ali je „nivo razvijenosti hrvatskog naftovoda daleko ispod mađarskog“.

„Niži nivo razvoja znači da energetska bezbednost Mađarske ne može biti zasnovana na Hrvatskoj. Ako bismo naftu Mađarskoj isporučivali isključivo preko Hrvatske, taj cevovod jednostavno ne bi mogao da transportuje količinu nafte potrebnu za neprekidno snabdevanje Mađarske i Slovačke“, upozorio je.

„Prošle nedelje, 17. septembra, sproveden je i test koji je dokazao da Jadranski naftovod jednostavno nije sposoban da transportuje velike količine nafte na duži rok, bez prekida, pod visokim pritiskom“, dodao je Sijarto, naglašavajući da bi bilo „izuzetno opasno, rizično i neodgovorno zasnivati snabdevanje Mađarske na tome“.

„Nažalost, moramo reći da nas Hrvati iskorišćavaju. Hrvati zarađuju na ratnoj situaciji. A sada nam naplaćuju i ratnu doplatu, pošto su Hrvati od izbijanja rata povećali naknadu za tranzit kroz naftovod na pet puta veću vrednost u odnosu na evropske standarde“, istakao je on.

„Dakle, Hrvati koriste rat i činjenicu da je Mađarskoj u određenim situacijama potrebna nafta koja dolazi preko Jadranskog cevovoda, pa od nas naplaćuju ratnu doplatu“, nastavio je.