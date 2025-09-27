Slušaj vest

Iz Policijske uprave šibensko-kninske kazali su da je u centru grada oko 19 sati došlo do incidenta s pirotehničkim sredstvom.

Sve se dogodilo na obali Franje Tuđmana, na stepenicama ispred katedrale.

Povređena je prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, gde je u toku medicinska obrada, a jedna osoba je privedena i u toku je kriminalističko istraživanje.

Kurir.rs/Večernji list

Ne propustiteHrvatskaPROVEO SAM TRI NOĆI U USTAŠKOM LEGLU: Petorica Srba, jedan ‘Čedo’ i put Kurira u središte PAKLA! "Tako mi Boga, nećeš više sjedet' ovdje"
Fotografije sa proslave Oluje u Kninu, ratni veterani, navijači i omladina
Hrvatska"NAS IZ HVO JE BILO 600 I SVE SU NAS SPASILI SRBI" Hrvatski ratni veteran ekskluzivno za Kurir: Prenesite ljudima u Srbiji ovo - dugujem im svoj život!
IMG-20250803-WA0051.jpg
HrvatskaHAOS U HRVATSKOJ, POČEO POTOP! Bujice na ulicama, voda prodrla u autobus, moguće PIJAVICE I GRAD (VIDEO, FOTO)
untitled1.jpg
Hrvatska"DA NANESEMO TAKVE UDARCE DA SRBI NESTANU" 30 godina od zločinačke akcije "Oluja": Šta je prethodilo etničkom čišćenju u Hrvatskoj
mrdja-profimedia.jpg