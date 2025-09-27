Večeras je u centru Šibenika, tokom svadbene proslave, došlo do ranjavanja jedne ženske osobe.
SVADBA KRENULA PO ZLU! Žena ranjena ispred katedrale u Šibeniku
Iz Policijske uprave šibensko-kninske kazali su da je u centru grada oko 19 sati došlo do incidenta s pirotehničkim sredstvom.
Sve se dogodilo na obali Franje Tuđmana, na stepenicama ispred katedrale.
Povređena je prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, gde je u toku medicinska obrada, a jedna osoba je privedena i u toku je kriminalističko istraživanje.
