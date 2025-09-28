Slušaj vest

Svi prolaznici su pomenuli Beograd i Novi Sad, ali van ova dva grada retko ko je uspeo da navede još neki.

„Novi Sad, Niš, Šabac, Čačak, Beograd…“, nabrajao je jedan momak bez većih problema. Ni na pet nije stao: „Sremska Mitrovica, Šid…“ Drugi ispitanik je imao malo većih problema, ali snašao se. „Beograd, Novi Sad, Bajina Bašta, Ključ… Ako je to mesto, nisam siguran. I ne mogu sad baš u momentu“, priznao je.

Ostatak prolaznika nije se uopšte snašao.

U nastavku članka koji je objavio „Index“ za svoje čitaoce priredio je mali čas geografije o Srbiji, za one koji ne znaju ništa o njoj.

Šta vi mislite o ovim odgovorima?

Kurir.rs/Nova

