Hrvatski portal Index imao je jednostavno pitanje za svoju omladinu - da li možete da nam nabrojite pet gradova u Srbiji? Retko ko je uspeo da skupi pet tačnih odgovora.
PITALI SU GRAĐANE HRVATSKE DA NABROJE PET GRADOVA U SRBIJI: Anketa zbog koje se propada u zemlju od SRAMOTE! Region obilaze neverovatni snimci (VIDEO)
Svi prolaznici su pomenuli Beograd i Novi Sad, ali van ova dva grada retko ko je uspeo da navede još neki.
„Novi Sad, Niš, Šabac, Čačak, Beograd…“, nabrajao je jedan momak bez većih problema. Ni na pet nije stao: „Sremska Mitrovica, Šid…“ Drugi ispitanik je imao malo većih problema, ali snašao se. „Beograd, Novi Sad, Bajina Bašta, Ključ… Ako je to mesto, nisam siguran. I ne mogu sad baš u momentu“, priznao je.
Ostatak prolaznika nije se uopšte snašao.
U nastavku članka koji je objavio „Index“ za svoje čitaoce priredio je mali čas geografije o Srbiji, za one koji ne znaju ništa o njoj.
