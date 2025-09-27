Slušaj vest

Iz Policijske uprave šibensko-kninske ranije je potvrđeno da je u centru grada oko 19 sati došlo do incidenta s pirotehničkim sredstvom.

Naknadno je potvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak uhapšen i doveden u službene prostorije policije, a protiv njega je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Uviđaj je u toku, a policija sprovodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

