Žena koja je večeras teško povređena na svadbi u Šibeniku, preminula je u bolnici, prenosi Index
Hrvatska
TRAGEDIJA U ŠIBENIKU: Preminula žena teško povređena na svadbi, uhapšen muškarac (52)
Iz Policijske uprave šibensko-kninske ranije je potvrđeno da je u centru grada oko 19 sati došlo do incidenta s pirotehničkim sredstvom.
Naknadno je potvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak uhapšen i doveden u službene prostorije policije, a protiv njega je pokrenuto kriminalističko istraživanje.
Uviđaj je u toku, a policija sprovodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
Kurir.rs/Index
