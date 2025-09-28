Slušaj vest

Veliko svadbeno slavlje u Šibenikuzavršilo se tragedijom u subotu. Naime, jedan od svatova je ispalio signalnu raketu, a posledice su bile kobne za žensku osobu koja je od povreda preminula.

- Oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova, prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave- rakete došlo je do ranjavanja ženske osobe, koja je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Šibeniku. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhapšen i odveden u službene prostorije policije pa je u toku kriminalističko istraživanje - objavila je šibenska policija.

Dok je trajao policijski uviđaj svatovi su nemo gledali i nisu mogli da veruju šta se dogodilo.

- Bilo je čudno, svi su bili u stanju šoka jer niko nije mogao ni da pomisli da bi se nešto ovako tragično moglo dogoditi. Atmosfera posle tragedije je bila užasna, što je jasno, ali baš zloslutno i nadrealno - ispričao je jedan od svatova na svadbi.

Brzo se pročulo da je ispaljena u pod, odbila se i pogodila nesrećnu ženu u glavu, dok neki drugi svedoci tvrde da nije bilo odbijanja o pod, već da je nesrećnu ženu raketa pogodila direktno u glavu.

- Svašta se uvek može dogoditi, ali na ovom svadbenom piru koja se nije ni održao čak nije bilo previše pirotehnike kako to obično biva. Ali, užas je ovo, da je neko izgubio život na svadbi - kaže svedok.

Nažalost, dovoljan je samo jedan potez da se iz slavlja sve promeni u tragediju.

- Opšte je poznato svima da se signalne rakete ne ispaljuju ako nije potreba - rekli su u policiji i kako zakon poznaje kazne koje se naplaćuju ako se one koriste bez opravdanog razloga.

Vest o tragediji se brzo proširila Šibenikom.

- Čuo sam tu strašnu vest i u šoku sam, izvan sebe. Ne mogu ništa da kažem u ime nadbiskupije, ali po meni bi država ovo trebala da zabrani sva pirotehnička sredstva jer kako inače delovati - rekao je don Oleg Petrović, šef Biskupijskog arhiva Šibenik.

Muškarac je priveden u prostorije policije, a čeka se završetak istrage i za kakvo će delo muškarac, koji je ispalio raketu, biti terećen. Policija još jednom apeluje da se ne koristi pirotehnika, pogotovo ne u mestima na kojima ima mnogo ljudi.

Umesto svadbene povorke, plesa i radosti, trenutak nesmotrenosti pretvorio je jedan od najvažnijih događaja u životu u tragediju.