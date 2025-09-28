Slušaj vest

Incident se dogodio neposredno nakon ceremonije u katedrali, kada je 52-godišnji muškarac, mladoženjin stric, ispalio signalnu raketu koja je pogodila 34-godišnju sestričinu mladoženje u glavu.

Povrede su bile kobne, povređena žena je hitno prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, ali je, uprkos naporima doktora, preminula. Jedan od svedoka rekao je da je nesrećnu ženu raketa čudnom putanjom pogodila u vrat.

Uhapšen osumnjičeni

- Kida nam se srce zbog naše prijateljice. Vedrije i bolje osobe od nje nema u celom gradu. Poginuti na takav način, i još na venčanju svoga bratića... Mi smo u šoku. Njen suprug teško će prebroditi tragediju. Ona je njemu bila sve u životu, svetlo na kraju tunela, prava bračna suputnica - rekla je prijateljica tragično preminule žene.

Iz šibenske policije potvrđeno je da je jedna osoba privedena i da je u toku kriminalistička istraga. Portparolka policije Sanja Baljkas ranije je izjavila da je povređena žena prevezena u bolnicu, ali policija je ubrzo nakon toga potvrdila da je preminula.

Dva incidenta u jednom danu

Juče se gotovo identičan incident dogodio na Kačićevom trgu u Makarskoj, ispred katedrale. Kako je saopštila policija, tokom venčanja najverovatnije je aktivirana signalna raketa koja je pogodila gošću. Žena je zadobila tešku telesnu povredu.

Na oba slučaja reagovao je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović:

- Radi se o teškoj zloupotrebi i kršenju zakona i neovlašćenoj upotrebi pirotehničkih sredstava od strane odrasle osobe. Signalna raketa ima dozvolu za korišćenje, ali samo u posebnim okolnostima, na primer spašavanje u moru - rekao je on.