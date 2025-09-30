Slušaj vest

Županijsko državno tužilaštvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv petoro hrvatskih državljana zbog teškog krivičnog dela protiv polne slobode, pokušaja teške telesne povrede i pretnje, saopštilo je Državno tužilaštvo.

Optužnica tereti dvojicu okrivljenih, rođenih 1991. i 2002. godine, za teško krivično delo seksualnog zlostavljanja izvršeno na posebno ponižavajući način u zatvorskim uslovima, što Krivični zakonik kvalifikuje kao posebno težak oblik tog krivičnog dela.

Svi okrivljeni, rođeni 1991, 2002, 1981, 1977. i 2000. godine, takođe se terete za pokušaj teške telesne povrede. Jedan od njih (1991) se dodatno tereti za krivično delo pretnje, za koje Ministarstvo prava navodi da je imalo za cilj zastrašivanje žrtve i sprečavanje da prijavi krivično delo.

Optužnica je podignuta nakon sprovedene istrage i prikupljenih dokaza, a predmet je poslat Županijskom sudu u Varaždinu, gde se očekuje da će biti zakazano ročište optužnog veća radi odlučivanja o osnovanosti optužnice.

Ukoliko se optužbe dokažu, počinioci se suočavaju sa dugogodišnjim zatvorskim kaznama, s obzirom na težinu zločina i okolnosti u kojima su počinjeni.