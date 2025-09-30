Slušaj vest

U subotu uveče u hrvatskom selu Veliko Trgovišće dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je dvadesetšestogodišnji muškarac lakše povređen nakon što je ispao iz automobila tokom vožnje.

Mladić je vozio sedeći na otvorenom suvozačevom prozoru, saopštila je policija.

Nesreća se dogodila 27. septembra oko 20 časova. Automobilom je upravljao 22-godišnji muškarac, dok je njegov 26-godišnji suvozač, koji nije koristio sigurnosni pojas, sedeo u otvorenom prednjem prozoru. Dok je vozio, 26-godišnjak je ispao iz vozila na put.

Na lice mesta stigla je kola hitne pomoći koja su povređenog muškarca prevezla u Opštu bolnicu Zabok. Tamo mu je ukazana medicinska pomoć i utvrđeno je da je zadobio lakše povrede.

Policijskim nadzorom utvrđeno je da je dvadesetšestogodišnji putnik bio pod dejstvom alkohola sa sadržajem alkohola u krvi od 1,58 promila.

Zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, protiv vozača i putnika biće pokrenut prekršajni postupak.

Vozaču biće izdat obavezni prekršajni nalog zbog nepravilnog prevoza putnika, dok će putnik biti odgovoran zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i opisanog stila vožnje.